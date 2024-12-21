Avukattan Mahkeme Başkanına Dubai Çikolatalı Rüşvetin Hikayesi

Kısa bir zaman önce tüm sosyal medya hesaplarımızı ele geçiren Dubai çikolatası furyasının sessizliğe çekildiğinin farkında mısınız? Artık Dubai çikolatasını görmek ve okumak istemediğinizi biliyorum ancak bu kez yaka silkmemize neden olan bu çikolata bir rüşvet davasına konu oldu. Evet, yanlış duymadınız. Mahkemeden bile Dubai çikolatası çıktı! İstanbul Barosu’na üye bir avukatın mahkeme başkanına bir poşet içinde Dubai çikolatası ve yanında zarf dolu parayla rüşvet verdiği iddia edildi. İşte Dubai çikolatalı rüşvetin hikayesi...

Kaynak: Halk TV / Dinçer Gökçe