Avukattan Mahkeme Başkanına Dubai Çikolatalı Rüşvetin Hikayesi
Avukattan Mahkeme Başkanına Dubai Çikolatalı Rüşvetin Hikayesi
Kısa bir zaman önce tüm sosyal medya hesaplarımızı ele geçiren Dubai çikolatası furyasının sessizliğe çekildiğinin farkında mısınız? Artık Dubai çikolatasını görmek ve okumak istemediğinizi biliyorum ancak bu kez yaka silkmemize neden olan bu çikolata bir rüşvet davasına konu oldu. Evet, yanlış duymadınız. Mahkemeden bile Dubai çikolatası çıktı! İstanbul Barosu’na üye bir avukatın mahkeme başkanına bir poşet içinde Dubai çikolatası ve yanında zarf dolu parayla rüşvet verdiği iddia edildi. İşte Dubai çikolatalı rüşvetin hikayesi...
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Dubai çikolatası furyasında sona gelindiğini eminim hepimiz hissediyoruz. Bir süre önce sosyal medyayı ele geçiren bu akım, sessizliğe büründü. Dubai çikolatasına dair bir şey görmeye artık tahammülümüz kalmazken bu kez mahkemede karşımıza çıktı. Peki ama nasıl?
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Halk Tv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Prof. Dr. Seyithan Deliduman’ın Kocaeli Adliyesi’ndeki bir mahkeme başkanına rüşvet vermeye çalıştığı iddia edildi.
İlginç olay 25 Kasım tarihinde meydana geldi. Prof. Dr. Seyithan Deliduman, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni atanan başkanı ziyaret ederek bir dosya hakkında görüştü. Mahkeme başkanı odadan ayrılan Deliduman’ın bir poşet bıraktığını fark etti.
Poşeti açan mahkeme başkanı Dubai çikolatası ve yanında bir zarf içinde para bulunduğunu gördü. Başkan, kalem odasına giderek Deliduman’ı bulmaya çalıştı ancak bulamayınca olaya ilişkin tutanak tuttu.
Deliduman, poşeti oğluna vermek istediğini, mahkeme başkanının odasında unuttuğunu söyleyerek rüşvet iddialarını yalanladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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