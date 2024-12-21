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Avukattan Mahkeme Başkanına Dubai Çikolatalı Rüşvetin Hikayesi

Avukattan Mahkeme Başkanına Dubai Çikolatalı Rüşvetin Hikayesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 12:55

Kısa bir zaman önce tüm sosyal medya hesaplarımızı ele geçiren Dubai çikolatası furyasının sessizliğe çekildiğinin farkında mısınız? Artık Dubai çikolatasını görmek ve okumak istemediğinizi biliyorum ancak bu kez yaka silkmemize neden olan bu çikolata bir rüşvet davasına konu oldu. Evet, yanlış duymadınız. Mahkemeden bile Dubai çikolatası çıktı! İstanbul Barosu’na üye bir avukatın mahkeme başkanına bir poşet içinde Dubai çikolatası ve yanında zarf dolu parayla rüşvet verdiği iddia edildi. İşte Dubai çikolatalı rüşvetin hikayesi...

Kaynak: Halk TV / Dinçer Gökçe

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Dubai çikolatası furyasında sona gelindiğini eminim hepimiz hissediyoruz. Bir süre önce sosyal medyayı ele geçiren bu akım, sessizliğe büründü. Dubai çikolatasına dair bir şey görmeye artık tahammülümüz kalmazken bu kez mahkemede karşımıza çıktı. Peki ama nasıl?

Dubai çikolatası furyasında sona gelindiğini eminim hepimiz hissediyoruz. Bir süre önce sosyal medyayı ele geçiren bu akım, sessizliğe büründü. Dubai çikolatasına dair bir şey görmeye artık tahammülümüz kalmazken bu kez mahkemede karşımıza çıktı. Peki ama nasıl?

Halk Tv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Prof. Dr. Seyithan Deliduman’ın Kocaeli Adliyesi’ndeki bir mahkeme başkanına rüşvet vermeye çalıştığı iddia edildi.

Halk Tv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Prof. Dr. Seyithan Deliduman’ın Kocaeli Adliyesi’ndeki bir mahkeme başkanına rüşvet vermeye çalıştığı iddia edildi.

Kaynak

İlginç olay 25 Kasım tarihinde meydana geldi. Prof. Dr. Seyithan Deliduman, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni atanan başkanı ziyaret ederek bir dosya hakkında görüştü. Mahkeme başkanı odadan ayrılan Deliduman’ın bir poşet bıraktığını fark etti.

İlginç olay 25 Kasım tarihinde meydana geldi. Prof. Dr. Seyithan Deliduman, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni atanan başkanı ziyaret ederek bir dosya hakkında görüştü. Mahkeme başkanı odadan ayrılan Deliduman’ın bir poşet bıraktığını fark etti.

Poşeti açan mahkeme başkanı Dubai çikolatası ve yanında bir zarf içinde para bulunduğunu gördü. Başkan, kalem odasına giderek Deliduman’ı bulmaya çalıştı ancak bulamayınca olaya ilişkin tutanak tuttu.

Poşeti açan mahkeme başkanı Dubai çikolatası ve yanında bir zarf içinde para bulunduğunu gördü. Başkan, kalem odasına giderek Deliduman’ı bulmaya çalıştı ancak bulamayınca olaya ilişkin tutanak tuttu.

Deliduman, poşeti oğluna vermek istediğini, mahkeme başkanının odasında unuttuğunu söyleyerek rüşvet iddialarını yalanladı.

Deliduman, poşeti oğluna vermek istediğini, mahkeme başkanının odasında unuttuğunu söyleyerek rüşvet iddialarını yalanladı.

Deliduman hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Deliduman’ın oğlu ise “Ortada bir yanlışlık var” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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