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Devlet Bahçeli’den DEM Parti-Öcalan Görüşmesine Yeşil Işık: “Hayırlı Başlangıçlar Olur”

Devlet Bahçeli’den DEM Parti-Öcalan Görüşmesine Yeşil Işık: “Hayırlı Başlangıçlar Olur”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 23:38

DEM Parti heyetinin önümüzdeki hafta Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret edeceği ileri sürüldü. Görüşmenin sorulduğu MHP lideri Devlet Bahçeli, yeşil ışık yaktı. 

Bahçeli, 'Görüşmenin sağlanmasında yarar var. Hayırlı bir başlangıç olur ve görüşmeleri bizi memnun eder” diye konuştu.

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DEM Partili vekillerin Öcalan ziyareti için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya onay geldiği ileri sürüldü. Önümüzdeki hafta DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın bulunduğu heyetin Öcalan ile görüşeceği iddialar arasında.

DEM Partili vekillerin Öcalan ziyareti için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya onay geldiği ileri sürüldü. Önümüzdeki hafta DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın bulunduğu heyetin Öcalan ile görüşeceği iddialar arasında.

DEM Parti-Öcalan görüşmesi tüm bu tartışmaları başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.

DEM Parti-Öcalan görüşmesi tüm bu tartışmaları başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.

MHP liderinin 26 Kasım'da partisinin grup toplantısında yaptığı Öcalan çıkışının yankıları sürüyor. Bahçeli, Öcalan'ı Meclis kürsüsünde konuşmaya davet etmişti. Bu çıkışa DEM Parti 'Bu kadarını biz de beklemiyorduk' yorumunu yapmıştı.

“Hayırlı başlangıç olur.”

“Hayırlı başlangıç olur.”

Bahçeli, DEM Parti’nin Öcalan ile önümüzdeki hafta görüşeceği iddialarına “Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var” yorumunu yaptı. 

Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

'Görüşlerimizde değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025 yılına giriyoruz ve 'yeni yüzyıl' diyoruz. Hayırlı bir başlangıç olur ve görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum bu kararlar Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur.'

Bahçeli'nin açıklaması şöyle oldu:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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