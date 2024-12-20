Devlet Bahçeli’den DEM Parti-Öcalan Görüşmesine Yeşil Işık: “Hayırlı Başlangıçlar Olur”

Bahçeli, DEM Parti’nin Öcalan ile önümüzdeki hafta görüşeceği iddialarına “Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var” yorumunu yaptı.

Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

'Görüşlerimizde değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025 yılına giriyoruz ve 'yeni yüzyıl' diyoruz. Hayırlı bir başlangıç olur ve görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum bu kararlar Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur.'