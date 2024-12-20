Devlet Bahçeli’den DEM Parti-Öcalan Görüşmesine Yeşil Işık: “Hayırlı Başlangıçlar Olur”
Devlet Bahçeli’den DEM Parti-Öcalan Görüşmesine Yeşil Işık: “Hayırlı Başlangıçlar Olur”
DEM Parti heyetinin önümüzdeki hafta Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret edeceği ileri sürüldü. Görüşmenin sorulduğu MHP lideri Devlet Bahçeli, yeşil ışık yaktı.
Bahçeli, 'Görüşmenin sağlanmasında yarar var. Hayırlı bir başlangıç olur ve görüşmeleri bizi memnun eder” diye konuştu.
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DEM Partili vekillerin Öcalan ziyareti için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya onay geldiği ileri sürüldü. Önümüzdeki hafta DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın bulunduğu heyetin Öcalan ile görüşeceği iddialar arasında.
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DEM Parti-Öcalan görüşmesi tüm bu tartışmaları başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.
“Hayırlı başlangıç olur.”
Bahçeli'nin açıklaması şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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