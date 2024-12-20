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İddia: DEM Parti Heyetinin Öcalan ile Görüşme Tarihi Belli Oldu! İmralı’ya Gidecekler Vekiller Açıklandı

İddia: DEM Parti Heyetinin Öcalan ile Görüşme Tarihi Belli Oldu! İmralı’ya Gidecekler Vekiller Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 17:12

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kasım ayında grup toplantısı yaptığı konuşmada Öcalan çıkışı siyaset gündeminde deprem etkisi yaratmıştı. Bu çağrının ardından DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye görüşme izni çıktı. DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in bulunduğu heyetin haftaya Öcalan'la görüşebileceği ileri sürüldü. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Kasım’da yaptığı Öcalan çağrısının ardından siyasette hareketlilik arttı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Kasım’da yaptığı Öcalan çağrısının ardından siyasette hareketlilik arttı.

Bahçeli, Öcalan’ı Meclis kürsüsünde konuşmaya davet etmiş ve umut hakkını gündeme getirmişti.

Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Parti Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuştu.

Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Parti Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuştu.

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün haberine göre Adalet Bakanlığı’ndan Öcalan ile görüşme için beklenen onay çıktı.

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün haberine göre Adalet Bakanlığı’ndan Öcalan ile görüşme için beklenen onay çıktı.

Kaynak

“Görüşme haftaya gerçekleşebilir” iddiası.

“Görüşme haftaya gerçekleşebilir” iddiası.

DEM İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Van Milletvekili Pervin Buldan’ın başında bulunduğu heyetin önümüzdeki hafta İmralı’ya gidebileceği ileri sürüldü.

Habere göre bu ziyaretin devamı gelecek. DEM Parti heyeti Öcalan’ın verdiği mesajları değerlendirecek ve ardından yeni isimler İmralı’ya gidecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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piyanist

Bahçeli de varmı listede acaba? onuda götürsünler çok emeği geçti

Bozkurt

İlk aklıma gelen bu oldu. Kendisi gitmez de heyet gönderebilir.