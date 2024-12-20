İddia: DEM Parti Heyetinin Öcalan ile Görüşme Tarihi Belli Oldu! İmralı’ya Gidecekler Vekiller Açıklandı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kasım ayında grup toplantısı yaptığı konuşmada Öcalan çıkışı siyaset gündeminde deprem etkisi yaratmıştı. Bu çağrının ardından DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye görüşme izni çıktı. DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in bulunduğu heyetin haftaya Öcalan'la görüşebileceği ileri sürüldü.

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