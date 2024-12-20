İddia: DEM Parti Heyetinin Öcalan ile Görüşme Tarihi Belli Oldu! İmralı’ya Gidecekler Vekiller Açıklandı
İddia: DEM Parti Heyetinin Öcalan ile Görüşme Tarihi Belli Oldu! İmralı’ya Gidecekler Vekiller Açıklandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kasım ayında grup toplantısı yaptığı konuşmada Öcalan çıkışı siyaset gündeminde deprem etkisi yaratmıştı. Bu çağrının ardından DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye görüşme izni çıktı. DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in bulunduğu heyetin haftaya Öcalan'la görüşebileceği ileri sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Kasım’da yaptığı Öcalan çağrısının ardından siyasette hareketlilik arttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Parti Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuştu.
Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün haberine göre Adalet Bakanlığı’ndan Öcalan ile görüşme için beklenen onay çıktı.
“Görüşme haftaya gerçekleşebilir” iddiası.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bahçeli de varmı listede acaba? onuda götürsünler çok emeği geçti
İlk aklıma gelen bu oldu. Kendisi gitmez de heyet gönderebilir.