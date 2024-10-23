Gazeteler Devlet Bahçeli’nin Öcalan Çıkışını Nasıl Gördü?
Gazeteler Devlet Bahçeli’nin Öcalan Çıkışını Nasıl Gördü?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin' sözleri 23 Ekim Çarşamba tarihli gazetelerin manşetlerinde nasıl yankı buldu? Yeni Şafak gazetesi tavrını çok net belli ederek 'Öcalan'ın yeri İmralı'dır' başlığını attı. İktidara yakın diğer gazetelerin başlıkları ise Bahçeli'ye destek anlamı taşıyordu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin 1 Ekim 2024’te yeni yasama yılının açılışında DEM Parti sıralarına gidip milletvekilleriyle tokalaşması “Yeni bir Kürt açılımı mı?” tartışmalarını doğurmuştu.
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Bahçeli tokalaşmaya dair “Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır” demişti.
Tokalaşmanın yankıları sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli vites artırdı ve dün gerçekleşen partisinin grup toplantısında adeta Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet etti.
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü, peki gazeteler Bahçeli’nin Öcalan çıkışını nasıl gördü?
Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Fırsat” sözlerini manşete taşırken MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışına ise ufak bir yer ayırdı👇🏻
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Yeni Akit: “Bahçeli’den Tarihi Çağrı”👇🏻
BirGün: "Nereye Varmak İstenmektedir!"👇🏻
Milli Gazete: "Bahçeli'den Apo'ya Umut"👇🏻
Milliyet: “Bahçeli’den Ezber Bozan Çıkış: Tarihi Çağrı”👇🏻
Türkgün: “Terörle Yaşamaya Mecbur Değiliz”👇🏻
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Sözcü: “Bahçeli Öyle Bir Çağrı Yaptı Ki Türkiye İnanamadı: Fena Açıldılar”👇🏻
Posta: “Bahçeliden Ezber Bozan Öneri: Öcalan Gelsin TBMM’de Konuşsun”👇🏻
Türkiye: “Bahçeli’den Ezber Bozan Açıklama Sürpriz İmralı Çıkışı”👇🏻
Karar: “Öcalan’ı Meclis’te Konuşmaya Çağırdı: Bahçeli Süreci”👇🏻
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