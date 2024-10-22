Yeni Şafak’ın Manşeti: "Öcalan’ın Yeri İmralı’dır"
Yeni Şafak’ın Manşeti: "Öcalan’ın Yeri İmralı’dır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Devlet Bahçeli, Öcalan’a “Örgütü tasviye ettiğini Meclis’te açıkla” çağrısında bulunmuştu. Yeni Şafak gazetesi ise bugün “Öcalan’ın yeri İmralı’dır” başlığı ile çıktı.
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Devlet Bahçeli’nin İmralı Adası’nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı tartışılmaya devam ediyor.
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Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi ise bugünkü manşetine Bahçeli’nin sözlerini taşıdı.
“Öcalan’ın yeri İmralı’dır” başlıklı haberde, yapılan ankette vatandaşların yüzde 65’nin Öcalan’ın Meclis’e getirilmesini yanlış bulduğu bilgisi yer aldı.
Gazeteci Fatih Doğan’ın paylaştığı Yeni Şafak gazetesi bugünkü ilk sayfası 👇
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