Yeni Şafak’ın Manşeti: "Öcalan’ın Yeri İmralı’dır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Devlet Bahçeli, Öcalan’a “Örgütü tasviye ettiğini Meclis’te açıkla” çağrısında bulunmuştu. Yeni Şafak gazetesi ise bugün “Öcalan’ın yeri İmralı’dır” başlığı ile çıktı.