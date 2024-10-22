Eski Milletvekili Gültan Kışanak: "29 Ekim’de Sayın Öcalan’ın Sesini Duyabiliriz"

Son olarak DEM Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan ve daha önce Meclis’te iki dönem milletvekilliği de yapan Gültan Kışanak, “Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Sayın Öcalan'ın sesini duyabiliriz” açıklamasında bulundu.