Eski Milletvekili Gültan Kışanak: "29 Ekim’de Sayın Öcalan’ın Sesini Duyabiliriz"
Eski Milletvekili Gültan Kışanak: "29 Ekim’de Sayın Öcalan’ın Sesini Duyabiliriz"
Son olarak DEM Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan ve daha önce Meclis’te iki dönem milletvekilliği de yapan Gültan Kışanak, “Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Sayın Öcalan'ın sesini duyabiliriz” açıklamasında bulundu.
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Devlet Bahçeli’nin bugün Meclis’te yaptığı çağrının yankıları sürüyor.
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Bahçeli, tutuklu bulunan PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a “Gel Meclis’te örgütü lağvettiğini açıkla” çağrısında bulunmuştu.
Siyasetin en önemli gündem maddesi haline bu çağrı sonrasında Kürt siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Gültan Kışanak’tan da açıklama geldi.
Kışanak, İlke TV isimli kanalda katıldığı programda, Özgür Özel’in “el yükseltiyorum” açıklamasına göndermede bulunarak “Ben de el yükselterek çağrıda bulunayım. Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz” ifadelerini kullandı.
Gültan Kışanak’ın açıklaması 👇
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