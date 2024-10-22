Çok Konuşulacak Abdullah Öcalan İddiası: “Yarın Mesaj Gelebilir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün Meclis’te PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Bahçeli, Öcalan’ın PKK’yı lağvettiğini açıklaması için TBMM’de konuşma yapmaya çağırmıştı. Gazeteci İrfan Aktan, yarın Öcalan cephesinden bir mesaj gelebileceğini açıkladı.