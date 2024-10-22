Çok Konuşulacak Abdullah Öcalan İddiası: “Yarın Mesaj Gelebilir”
Çok Konuşulacak Abdullah Öcalan İddiası: “Yarın Mesaj Gelebilir”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün Meclis’te PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Bahçeli, Öcalan’ın PKK’yı lağvettiğini açıklaması için TBMM’de konuşma yapmaya çağırmıştı. Gazeteci İrfan Aktan, yarın Öcalan cephesinden bir mesaj gelebileceğini açıkladı.
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Devlet Bahçeli’nin tutuklu bulunan terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan için yaptığı “Örgütü lağvettiğini Meclis’te açıkla” çağrısı gündemde.
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Bahçeli’nin yaptığı çağrıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üstü kapalı da olsa destek vermişti.
Gazeteci İrfan Aktan, Artı TV’de katıldığı programda Devlet Bahçeli’nin çıkışını yorumladı ve “Birincisi hükümet kanadından bir açıklama gelebilir. İkinci ihtimal Kandil’den bir açıklama gelebilir. Ve bana göre daha muhtemel bir olasılıksa, Öcalan’dan bir açıklama gelebilir” ifadelerini kullandı.
DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık konuya ilişkin açıklama yaparak, "Önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmelerin olabilme ihtimalini yüksek görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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