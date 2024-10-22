Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Abdullah Öcalan’ın Sorgusu Yeniden Gündem Oldu: "Benim İlk Üyeliğim Ülkü Ocakları’nadır"

Abdullah Öcalan’ın Sorgusu Yeniden Gündem Oldu: "Benim İlk Üyeliğim Ülkü Ocakları’nadır"

Abdullah Öcalan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 18:55

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Bahçeli, “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun ve örgütün lağvedildiğini açıklasın” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamalar sonrasında Abdullah Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, 1999’un Şubat ayında Kenya’da yakalanmış ve Türkiye’ye getirilmişti.

Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, 1999’un Şubat ayında Kenya’da yakalanmış ve Türkiye’ye getirilmişti.

Abdullah Öcalan’ın yakalandıktan sonraki sorgusundaki sözleri ise bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan çağrısı” sonrasında yeniden gündeme geldi.

Abdullah Öcalan’ın yakalandıktan sonraki sorgusundaki sözleri ise bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan çağrısı” sonrasında yeniden gündeme geldi.

Oğuzhan Uğur’un babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un sorguladığı Abdullah Öcalan, ilk siyasi üyeliğinin MHP’nin Ülkü Ocakları’na olduğunu söylemişti.

Oğuzhan Uğur’un babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un sorguladığı Abdullah Öcalan, ilk siyasi üyeliğinin MHP’nin Ülkü Ocakları’na olduğunu söylemişti.

Devlet Bahçeli’nin çıkışı ile yeniden gündem olan Abdullah Öcalan’ın sorgusundan görüntüler 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mrspock

Yatağın yanında tuvalet varmış eskiden şimdi ev gibi döşediler bunun "hücresini"

Bozkurt

Çalışma odası da var. Benim kendime ait odam olmadığı zamanlarda okumuştum bunu.

H.ibrehim

Susayım da başım belaya girmesin🤪 Anlayan anlar zaten anlamayan ne anlar? Bin oku! At yay ile bin oku. Anlayana bir yeter .Anlamayana bin oku! 🤔Demiş Ozan

NOGAY ERTURAL

https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/10/yeni-anayasayi-pkk-ve-abd-yaziyor-buyuk.html