Abdullah Öcalan’ın Sorgusu Yeniden Gündem Oldu: "Benim İlk Üyeliğim Ülkü Ocakları’nadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Bahçeli, “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun ve örgütün lağvedildiğini açıklasın” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamalar sonrasında Abdullah Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündem oldu.