Abdullah Öcalan’ın Sorgusu Yeniden Gündem Oldu: "Benim İlk Üyeliğim Ülkü Ocakları’nadır"
Abdullah Öcalan’ın Sorgusu Yeniden Gündem Oldu: "Benim İlk Üyeliğim Ülkü Ocakları’nadır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Bahçeli, “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun ve örgütün lağvedildiğini açıklasın” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamalar sonrasında Abdullah Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündem oldu.
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Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, 1999’un Şubat ayında Kenya’da yakalanmış ve Türkiye’ye getirilmişti.
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Abdullah Öcalan’ın yakalandıktan sonraki sorgusundaki sözleri ise bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan çağrısı” sonrasında yeniden gündeme geldi.
Oğuzhan Uğur’un babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un sorguladığı Abdullah Öcalan, ilk siyasi üyeliğinin MHP’nin Ülkü Ocakları’na olduğunu söylemişti.
Devlet Bahçeli’nin çıkışı ile yeniden gündem olan Abdullah Öcalan’ın sorgusundan görüntüler 👇
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Yatağın yanında tuvalet varmış eskiden şimdi ev gibi döşediler bunun "hücresini"
Çalışma odası da var. Benim kendime ait odam olmadığı zamanlarda okumuştum bunu.
Susayım da başım belaya girmesin🤪 Anlayan anlar zaten anlamayan ne anlar? Bin oku! At yay ile bin oku. Anlayana bir yeter .Anlamayana bin oku! 🤔Demiş Ozan
https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/10/yeni-anayasayi-pkk-ve-abd-yaziyor-buyuk.html