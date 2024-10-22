Gazeteci Hande Fırat Açıkladı: “Öcalan’a Ziyarete İzin Verildi”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı siyasetin bir numaralı konusu haline geldi. Bahçeli, tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’a, “Gel Meclis’te konuş ve örgütü lağvettiğini açıkla” çağrısında bulunmuştu. Yakın siyasi tarihin en çarpıcı çağrısı sonrasında gazeteci Hande Fırat, tecritte olduğu iddia edilen Abdullah Öcalan’a ziyaret izni verildiğini iddia etti.