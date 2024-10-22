Gazeteci Hande Fırat Açıkladı: “Öcalan’a Ziyarete İzin Verildi”
Gazeteci Hande Fırat Açıkladı: “Öcalan’a Ziyarete İzin Verildi”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı siyasetin bir numaralı konusu haline geldi. Bahçeli, tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’a, “Gel Meclis’te konuş ve örgütü lağvettiğini açıkla” çağrısında bulunmuştu. Yakın siyasi tarihin en çarpıcı çağrısı sonrasında gazeteci Hande Fırat, tecritte olduğu iddia edilen Abdullah Öcalan’a ziyaret izni verildiğini iddia etti.
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Cumhur İttifakı’nın üyesi olan MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, bugün Meclis’te düzenlenen partisinin grup toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Bahçeli, tutuklu bulunan terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a seslendi ve “Gel Meclis’te örgütü lağvettiğini açıkla” dedi.
Abdullah Öcalan’ın, tecritte olduğu ve avukatları dahil kimseyle görüştürülmediği de iddia ediliyordu.
Gazeteci Hande Fırat, Abdullah Öcalan’ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini iddia etti.
Gazeteci Fırat, resmi bir açıklama olmasa görüşmenin kısa sürede yapılacağını söyledi.
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Hande Fırat’ın paylaşımı 👇
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