Devlet Bahçeli'nin Konuşmasından Sonra Yapay Zeka "Öcalan Serbest Bırakılmalı mı?" Sorusunu Cevapladı
Devlet Bahçeli'nin Konuşmasından Sonra Yapay Zeka "Öcalan Serbest Bırakılmalı mı?" Sorusunu Cevapladı
Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında Abdullah Öcalan'ın tecritinin kalkmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. Tartışmalar devam ederken ChatGPT çok merak edilen soruyu yanıtladı.
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Türkiye gündeminde bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma var. Bahçeli "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanınca gündem bir anda sarsıldı.
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DEM Parti yetkilileri Öcalan'ın tecridi ile ilgili sözlere "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" şeklinde yanıt verdi.
Diğer yandan gazeteci Hande Fırat, Bahçeli'nin şartlarının şu şekilde olduğunu açıkladı:
Öcalan'ın tecridinin kaldırılması ile ilgili tartışmalar devam ederken, ChatGPT "Öcalan serbest bırakılmalı mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi 👇
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