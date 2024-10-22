DEM Parti "Umut Hakkı" İçin Kanun Teklifi Vermiş: Teklif Adalet Komisyonu’nda!
DEM Parti "Umut Hakkı" İçin Kanun Teklifi Vermiş: Teklif Adalet Komisyonu’nda!
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı tarihi çağrıda “umut hakkı” da geçmişti. “Umut hakkı”, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan veya idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen mahkumların, 25’inci yılı sonrasında yeniden toplumla buluşmasını sağlıyor. Tüm bunlar olurken, DEM Parti’nin Eylül ayında “Umut hakkı” için kanun teklifi verdiği ortaya çıktı.
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Ankara’da Devlet Bahçeli’nin PKK’nın lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türkiye’nin gündemine girdi.
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Bahçeli, Abdullah Öcalan’a “Meclis’te örgütü lağvettiğini açıkla” çağrısında bulunmuştu. Bahçeli ayrıca, “Öcalan bu kararlılığı gösterirse umut hakkı için yasal düzenlemenin önü açılsın.” ifadelerini kullandı.
DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ imzasıyla TBMM’ye “Umut hakkı” için kanun teklifi verildiği ortaya çıktı.
TBMM’nin sitesinde, “Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasında Koşullu Salıverme Yasağının Kaldırılması ve 25. Yılda Koşullu Salıverme İmkanının Sağlanması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklif” başlığı ile verilen teklifin Adalet Komisyonu’nda olduğu yer alıyor.
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