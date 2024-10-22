DEM Parti "Umut Hakkı" İçin Kanun Teklifi Vermiş: Teklif Adalet Komisyonu’nda!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı tarihi çağrıda “umut hakkı” da geçmişti. “Umut hakkı”, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan veya idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen mahkumların, 25’inci yılı sonrasında yeniden toplumla buluşmasını sağlıyor. Tüm bunlar olurken, DEM Parti’nin Eylül ayında “Umut hakkı” için kanun teklifi verdiği ortaya çıktı.