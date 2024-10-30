Erdoğan’ı Düşman Ülkelerin Cinlerinden Koruduğunu Söyleyen Üfürükçü Bir Ailenin Üç Kızını İstismar Etti

“Bu büyülerin çözüm yolu Erhan’dan geçiyor. Erhan, İranlı bir papaz ve aynı zamanda psikiyatrist, bu kişi Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yapılan büyükleri çözmekle görevli. Ben de onunla birlikte Cumhurbaşkanımızı büyülerden koruyoruz. Biz kalp gözümüz açık olduğu için her şeyi görebiliyoruz. Bu nedenle devlet bizi Milli İstihbarat Teşkilatı’nda haber almada görevlendirdi. Ben astral seyahat yapabiliyorum ve bu yeteneğimi devlet kullanıyor.”