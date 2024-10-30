Erdoğan’ı Düşman Ülkelerin Cinlerinden Koruduğunu Söyleyen Üfürükçü Bir Ailenin Üç Kızını İstismar Etti
Erdoğan’ı Düşman Ülkelerin Cinlerinden Koruduğunu Söyleyen Üfürükçü Bir Ailenin Üç Kızını İstismar Etti
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Uşak’ın Eşme ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Çelik, peygamber soyundan geldiğini, dokuz ilmi olduğunu, büyüleri bozduğunu söyleyerek insanları 11 yıl boyunca dolandırdı.
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“Erdoğan’ı düşman ülkelerin cinleri ve büyülerinden korumak için Saray’a bağlı çalışıyorum.”
Temmuz 2021’den itibaren başlayan olayda Çelik’in büyü yalanıyla bir ailenin üç kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
Denizli’nin zengin esnafının kızları 26 yaşındaki Fatma, 31 yaşındaki Hatice, 17 yaşındaki Ayşe, Çelik’in mağdurlarından sadece birkaç tanesiydi.
BirGün’den Timur Soykan’ın yazısına göre, Fatma boşandıktan sonra girdiği bunalımdan kurtulmak için psikolog desteği alıyordu. Aynı zamanda ‘üfürükçü hoca’ arayışına da girmişti.
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Babasının çalıştığı yerde bir personel ‘hoca’ olarak aile Mehmet Çelik ile tanıştırdı. Ailenin evinde inceleme yapan Çelik, “Bu evin duvarlarında domuz yağı sürülmüş, çok güçlü bir büyü var. Hepiniz tehlike altındasınız” dedi. Her şey bu cümleden sonra başladı…
Çelik, yalanlarına yalan katarken Erdoğan’a yapılan büyüleri çözmekle yetkilendirildiğini söyledi.
Çelik telefonundan üç kadına tehdit mesajları atıyordu. Ancak bu mesajların “Çelik’in ruhuna girmiş dedelerden” geldiğine herkesi inandırmıştı.
Hatice evliydi, uzun süredir çocukları olmuyordu. Bu durumu kullanan Çelik, Hatice’ye kendisiyle ilişkiye girmesi için tehdit etti, yardım edeceğini söyleyerek çıplak fotoğraflarını istedi.
Hatice’nin telefonunda Çelik’in attığı mesajları görmüş, Hatice’nin kardeşleri Fatma ve Ayşe’yi çağırıp durumu anlatmak istemişti.
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Fatma da Çelik’e çıplak fotoğraflar gönderdiğini ve ilişkiye girdiğini itiraf ederken 17 yaşındaki Ayşe de Çelik tarafından “Annen ölecek” sözleri üzerine ilişkiye girdiğini söyledi.
Mart 2021’de şikayetler üzerine Çelik tutuklandı.
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