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Erdoğan’ı Düşman Ülkelerin Cinlerinden Koruduğunu Söyleyen Üfürükçü Bir Ailenin Üç Kızını İstismar Etti

Erdoğan’ı Düşman Ülkelerin Cinlerinden Koruduğunu Söyleyen Üfürükçü Bir Ailenin Üç Kızını İstismar Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
30.10.2024 - 14:01

Denizli’de 41 yaşındaki Mehmet Çelik, kendisini Erdoğan’ı düşman ülkelerin cinlerinden ve büyülerinden korumakla görevlendirildiğini söyleyerek 11 yıl boyunca insanları kandırdı. BirGün'den Timur Soykan'ın yazısına göre Çelik, kentin zengin esnafının üç kızına cinsel istismarda bulundu. 

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Uşak’ın Eşme ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Çelik, peygamber soyundan geldiğini, dokuz ilmi olduğunu, büyüleri bozduğunu söyleyerek insanları 11 yıl boyunca dolandırdı.

Uşak’ın Eşme ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Çelik, peygamber soyundan geldiğini, dokuz ilmi olduğunu, büyüleri bozduğunu söyleyerek insanları 11 yıl boyunca dolandırdı.

“Erdoğan’ı düşman ülkelerin cinleri ve büyülerinden korumak için Saray’a bağlı çalışıyorum.”

“Erdoğan’ı düşman ülkelerin cinleri ve büyülerinden korumak için Saray’a bağlı çalışıyorum.”

Çelik’in yalanları bununla da sınırlı kalmadı. İstihbarat servisinde çalıştığını söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşman ülkelerin cinlerinden ve büyülerinden korumak için görevlendirildiğini de yıllarca söyledi.

Temmuz 2021’den itibaren başlayan olayda Çelik’in büyü yalanıyla bir ailenin üç kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Temmuz 2021’den itibaren başlayan olayda Çelik’in büyü yalanıyla bir ailenin üç kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Denizli’nin zengin esnafının kızları 26 yaşındaki Fatma, 31 yaşındaki Hatice, 17 yaşındaki Ayşe, Çelik’in mağdurlarından sadece birkaç tanesiydi.

Denizli’nin zengin esnafının kızları 26 yaşındaki Fatma, 31 yaşındaki Hatice, 17 yaşındaki Ayşe, Çelik’in mağdurlarından sadece birkaç tanesiydi.

(İsimler değiştirilmiştir.)

BirGün’den Timur Soykan’ın yazısına göre, Fatma boşandıktan sonra girdiği bunalımdan kurtulmak için psikolog desteği alıyordu. Aynı zamanda ‘üfürükçü hoca’ arayışına da girmişti.

BirGün’den Timur Soykan’ın yazısına göre, Fatma boşandıktan sonra girdiği bunalımdan kurtulmak için psikolog desteği alıyordu. Aynı zamanda ‘üfürükçü hoca’ arayışına da girmişti.

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Babasının çalıştığı yerde bir personel ‘hoca’ olarak aile Mehmet Çelik ile tanıştırdı. Ailenin evinde inceleme yapan Çelik, “Bu evin duvarlarında domuz yağı sürülmüş, çok güçlü bir büyü var. Hepiniz tehlike altındasınız” dedi. Her şey bu cümleden sonra başladı…

Babasının çalıştığı yerde bir personel ‘hoca’ olarak aile Mehmet Çelik ile tanıştırdı. Ailenin evinde inceleme yapan Çelik, “Bu evin duvarlarında domuz yağı sürülmüş, çok güçlü bir büyü var. Hepiniz tehlike altındasınız” dedi. Her şey bu cümleden sonra başladı…

Çelik, yalanlarına yalan katarken Erdoğan’a yapılan büyüleri çözmekle yetkilendirildiğini söyledi.

Çelik, yalanlarına yalan katarken Erdoğan’a yapılan büyüleri çözmekle yetkilendirildiğini söyledi.

“Bu büyülerin çözüm yolu Erhan’dan geçiyor. Erhan, İranlı bir papaz ve aynı zamanda psikiyatrist, bu kişi Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yapılan büyükleri çözmekle görevli. Ben de onunla birlikte Cumhurbaşkanımızı büyülerden koruyoruz. Biz kalp gözümüz açık olduğu için her şeyi görebiliyoruz. Bu nedenle devlet bizi Milli İstihbarat Teşkilatı’nda haber almada görevlendirdi. Ben astral seyahat yapabiliyorum ve bu yeteneğimi devlet kullanıyor.”

Çelik telefonundan üç kadına tehdit mesajları atıyordu. Ancak bu mesajların “Çelik’in ruhuna girmiş dedelerden” geldiğine herkesi inandırmıştı.

Çelik telefonundan üç kadına tehdit mesajları atıyordu. Ancak bu mesajların “Çelik’in ruhuna girmiş dedelerden” geldiğine herkesi inandırmıştı.

Hatice evliydi, uzun süredir çocukları olmuyordu. Bu durumu kullanan Çelik, Hatice’ye kendisiyle ilişkiye girmesi için tehdit etti, yardım edeceğini söyleyerek çıplak fotoğraflarını istedi.

Hatice evliydi, uzun süredir çocukları olmuyordu. Bu durumu kullanan Çelik, Hatice’ye kendisiyle ilişkiye girmesi için tehdit etti, yardım edeceğini söyleyerek çıplak fotoğraflarını istedi.

Hatice’nin telefonunda Çelik’in attığı mesajları görmüş, Hatice’nin kardeşleri Fatma ve Ayşe’yi çağırıp durumu anlatmak istemişti.

Hatice’nin telefonunda Çelik’in attığı mesajları görmüş, Hatice’nin kardeşleri Fatma ve Ayşe’yi çağırıp durumu anlatmak istemişti.
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Fatma da Çelik’e çıplak fotoğraflar gönderdiğini ve ilişkiye girdiğini itiraf ederken 17 yaşındaki Ayşe de Çelik tarafından “Annen ölecek” sözleri üzerine ilişkiye girdiğini söyledi.

Fatma da Çelik’e çıplak fotoğraflar gönderdiğini ve ilişkiye girdiğini itiraf ederken 17 yaşındaki Ayşe de Çelik tarafından “Annen ölecek” sözleri üzerine ilişkiye girdiğini söyledi.

Mart 2021’de şikayetler üzerine Çelik tutuklandı.

Mart 2021’de şikayetler üzerine Çelik tutuklandı.

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, şantaj, alıkoyma, kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık, özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçlamalarıyla dava açıldı. Bu suçları zincirleme olarak işlemesi nedeniyle yüzlerce yıl hapsi istendi.

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