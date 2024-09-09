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Canlı Yayında İtiraf Etmişti: Müge Anlı'daki Üfürükçü Cinayetinde Tutuklama Kararı!

Canlı Yayında İtiraf Etmişti: Müge Anlı'daki Üfürükçü Cinayetinde Tutuklama Kararı!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 10:33

Müge Anlı'nın yayınında ortaya çıkan üfürükçü cinayetinde 2 kişi tutuklandı. Ortaya çıkan detaylar herkesi şok etti.

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Müge Anlı'da eşini birlikte olduğu üfürükçünün öldürdüğünü iddia edilen Sebile Yörük ve şüpheli üfürükçü Mustafa Samagan tutuklandı.

Müge Anlı'da eşini birlikte olduğu üfürükçünün öldürdüğünü iddia edilen Sebile Yörük ve şüpheli üfürükçü Mustafa Samagan tutuklandı.

Cinayet ile ilgili sorguda üfürükçü Mustafa, Sebile ile ilişkisinin karısı öldükten sonra başladığını itiraf etti.

Cinayet ile ilgili sorguda üfürükçü Mustafa, Sebile ile ilişkisinin karısı öldükten sonra başladığını itiraf etti.

Anlı, Mustafa'nın arabasında tarım ilacı bulunduğunu ve Sebile'nin bu ilacı aylardır hayatını kaybeden Mehmet Yörük'e verdiklerini açıkladı.

Anlı, Mustafa'nın arabasında tarım ilacı bulunduğunu ve Sebile'nin bu ilacı aylardır hayatını kaybeden Mehmet Yörük'e verdiklerini açıkladı.

Mustafa ise bu ilacı domuzlara verdiğini söyledi. Anlı, "Şu kadarını söyleyim, adamı hastanede bırakıp geceyi birlikte geçirmek için eve gitmişler" diye konuştu.

Mustafa ise bu ilacı domuzlara verdiğini söyledi. Anlı, "Şu kadarını söyleyim, adamı hastanede bırakıp geceyi birlikte geçirmek için eve gitmişler" diye konuştu.

Diğer yandan çelişkili açıklamaları için Mustafa, "Cinayet üstüme kalır, diye korktum" diyerek cinayeti itiraf etmiş kabul edildi. Mustafa'nın eşi Rasime Hanım'ın da ölümünün araştırılması bekleniyor.

Diğer yandan çelişkili açıklamaları için Mustafa, "Cinayet üstüme kalır, diye korktum" diyerek cinayeti itiraf etmiş kabul edildi. Mustafa'nın eşi Rasime Hanım'ın da ölümünün araştırılması bekleniyor.

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