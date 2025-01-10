Mark Zuckerberg ve Fiyatını Duyduğunuz An Herkesi Melek Subaşı’na Dönüştürecek Saati

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Forbes’in listesine göre dünyanın en zengin üçüncü kişisi. Zuckerberg’in gerçek zamanlı serveti 207 milyar dolar. Facebook, Instagram gibi platformlarda üçüncü taraf doğrulama sistemine dair bir açıklama videosu yayımlanan Zuckerberg’in sözlerinden çok saati dikkat çekti.

Zuckerberg’in taktığı saati merak edenler hemen marka ve fiyat araştırması yaptı. Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin kolunda dünyanın en nadir modellerinden biri olan saat vardı. Fiyatı ise duyduğumuz an “Bunlar nasıl paralar?” Dedirtti. Çünkü o el yapımı nadir saatin fiyatı 900 bin dolar…