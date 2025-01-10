Mark Zuckerberg ve Fiyatını Duyduğunuz An Herkesi Melek Subaşı’na Dönüştürecek Saati
Mark Zuckerberg ve Fiyatını Duyduğunuz An Herkesi Melek Subaşı’na Dönüştürecek Saati
Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Forbes’in listesine göre dünyanın en zengin üçüncü kişisi. Zuckerberg’in gerçek zamanlı serveti 207 milyar dolar. Facebook, Instagram gibi platformlarda üçüncü taraf doğrulama sistemine dair bir açıklama videosu yayımlanan Zuckerberg’in sözlerinden çok saati dikkat çekti.
Zuckerberg’in taktığı saati merak edenler hemen marka ve fiyat araştırması yaptı. Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin kolunda dünyanın en nadir modellerinden biri olan saat vardı. Fiyatı ise duyduğumuz an “Bunlar nasıl paralar?” Dedirtti. Çünkü o el yapımı nadir saatin fiyatı 900 bin dolar…
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Bir döneme damga vuran Melek Subaşı’nı eminim pek çoğunuz tanıyordur. Yalçın Çakır’ın sunduğu ve her canlı yayında konukların günlerce hatta yıllarca konuşulan gaflara imza attığı programıyla tanımıştık.
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Mark Zuckerberg'in saatinin fiyatı da tıpkı Melek Subaşı gibi "Sen milyar, sen milyon" çıkışımıza neden oldu. Çünkü Zuckerberg'in taktığı saatin fiyatı tam 900 bin dolar!
Hayal bile edemeyeceğimiz bu para Zuckerberg’in elinin kiri diyebiliriz. Neden mi?
El yapımı saatler 6 bin saatte yapılıyor. Yılda 2 adet üretiliyor.
Reddit'te gündem olan saat için yorumlar da geldi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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