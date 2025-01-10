onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mark Zuckerberg ve Fiyatını Duyduğunuz An Herkesi Melek Subaşı’na Dönüştürecek Saati

Mark Zuckerberg ve Fiyatını Duyduğunuz An Herkesi Melek Subaşı’na Dönüştürecek Saati

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2025 - 19:05

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Forbes’in listesine göre dünyanın en zengin üçüncü kişisi. Zuckerberg’in gerçek zamanlı serveti 207 milyar dolar. Facebook, Instagram gibi platformlarda üçüncü taraf doğrulama sistemine dair bir açıklama videosu yayımlanan Zuckerberg’in sözlerinden çok saati dikkat çekti. 

Zuckerberg’in taktığı saati merak edenler hemen marka ve fiyat araştırması yaptı. Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin kolunda dünyanın en nadir modellerinden biri olan saat vardı. Fiyatı ise duyduğumuz an “Bunlar nasıl paralar?” Dedirtti. Çünkü o el yapımı nadir saatin fiyatı 900 bin dolar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir döneme damga vuran Melek Subaşı’nı eminim pek çoğunuz tanıyordur. Yalçın Çakır’ın sunduğu ve her canlı yayında konukların günlerce hatta yıllarca konuşulan gaflara imza attığı programıyla tanımıştık.

Bir döneme damga vuran Melek Subaşı’nı eminim pek çoğunuz tanıyordur. Yalçın Çakır’ın sunduğu ve her canlı yayında konukların günlerce hatta yıllarca konuşulan gaflara imza attığı programıyla tanımıştık.

2010 yılında hayatımıza giren Melek Subaşı, eşinden dert yakınmış ve eşine “Sen 3 milyar 570 milyon sen milyar” sözleriyle hafızalarımıza kazınmıştı.

Mark Zuckerberg'in saatinin fiyatı da tıpkı Melek Subaşı gibi "Sen milyar, sen milyon" çıkışımıza neden oldu. Çünkü Zuckerberg'in taktığı saatin fiyatı tam 900 bin dolar!

Mark Zuckerberg'in saatinin fiyatı da tıpkı Melek Subaşı gibi "Sen milyar, sen milyon" çıkışımıza neden oldu. Çünkü Zuckerberg'in taktığı saatin fiyatı tam 900 bin dolar!

Hayal bile edemeyeceğimiz bu para Zuckerberg’in elinin kiri diyebiliriz. Neden mi?

Hayal bile edemeyeceğimiz bu para Zuckerberg’in elinin kiri diyebiliriz. Neden mi?

Çünkü Mark Zuckerberg, 270 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi. Her saniye ise servetine servet katıyor.

El yapımı saatler 6 bin saatte yapılıyor. Yılda 2 adet üretiliyor.

El yapımı saatler 6 bin saatte yapılıyor. Yılda 2 adet üretiliyor.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin taktığı bu saat Greubel Forsey markasının Hand Made 1 modeliydi. Bu saatler el işçiliğiyle yaklaşık 6 bin saatte üretiliyor. Yılda sadece 2 adet üretilen saatin fiyatı vergiler hariç 900 bin dolara ulaşıyor.

Reddit'te gündem olan saat için yorumlar da geldi 👇

Reddit'te gündem olan saat için yorumlar da geldi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın