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Türkler Roma’yı Alsaydı Nasıl Görünürdü Sorusuna Yapay Zekayı Kullanarak Yanıt Veren Kullanıcılar

Türkler Roma’yı Alsaydı Nasıl Görünürdü Sorusuna Yapay Zekayı Kullanarak Yanıt Veren Kullanıcılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2025 - 20:03

İtalya’nın başkenti Roma, dünyanın en güzel kentleri arasında yer alıyor. Tarihe, sanata doyuran bu kentin sembollerinden biri de milattan sonra 80 yılında yapılan amfitiyatro Kolezyum. Dünyanın Yedi Harikası’na seçilen Kolezyum, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Sosyal medyada ‘@esilsuben’ isimli kullanıcı Kolezyum manzaralı günbatımı videosu paylaştı ve başka bir kullanıcı Türklerin Roma’yı nasıl alamadığını sorup dertlendi. 

“Ulan biz bu Roma’yı nasıl alamadık?” diye soran kullanıcıya takipçiler yapay zekayı kullanarak görsel yarattı. İşte “Türkler Roma’yı alsaydı nasıl görünürdü?” sorusunun yanıtı.

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Pek çok kişinin hayalidir tarihle sanatın yuvası olan Roma’ya gitmek… Aşk çeşmesinden dilekler dilenip para atılır, Kolezyum’a gladyatörlere selam çakılır…

Pek çok kişinin hayalidir tarihle sanatın yuvası olan Roma’ya gitmek… Aşk çeşmesinden dilekler dilenip para atılır, Kolezyum’a gladyatörlere selam çakılır…

X'te '@esilsuben' isimli kullanıcı Kolezyum'da günbatımı manzaralı bir video paylaştı. Bir başka kullanıcı ise Türklerin Roma'yı nasıl alamadığını sorup dert yakındı.

'@Vouls_1' isimli kullanıcı ise "Türkler Roma'yı alsaydı..." cümlesiyle başlayıp yapay zekaya bu sorunun görüntüsünü çizdirdi. Başka kullanıcılar da Türklerin Roma'yı alsaydı oluşacak muhtemelen görüntüleri bu tweet altında paylaştı.

İşte "Türkler Roma'yı alsaydı nasıl görünürdü?" sorusunun yanıtı 👇

İşte "Türkler Roma'yı alsaydı nasıl görünürdü?" sorusunun yanıtı 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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