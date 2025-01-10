Türkler Roma’yı Alsaydı Nasıl Görünürdü Sorusuna Yapay Zekayı Kullanarak Yanıt Veren Kullanıcılar

İtalya’nın başkenti Roma, dünyanın en güzel kentleri arasında yer alıyor. Tarihe, sanata doyuran bu kentin sembollerinden biri de milattan sonra 80 yılında yapılan amfitiyatro Kolezyum. Dünyanın Yedi Harikası’na seçilen Kolezyum, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Sosyal medyada ‘@esilsuben’ isimli kullanıcı Kolezyum manzaralı günbatımı videosu paylaştı ve başka bir kullanıcı Türklerin Roma’yı nasıl alamadığını sorup dertlendi.

“Ulan biz bu Roma’yı nasıl alamadık?” diye soran kullanıcıya takipçiler yapay zekayı kullanarak görsel yarattı. İşte “Türkler Roma’yı alsaydı nasıl görünürdü?” sorusunun yanıtı.