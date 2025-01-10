Türkler Roma’yı Alsaydı Nasıl Görünürdü Sorusuna Yapay Zekayı Kullanarak Yanıt Veren Kullanıcılar
Türkler Roma’yı Alsaydı Nasıl Görünürdü Sorusuna Yapay Zekayı Kullanarak Yanıt Veren Kullanıcılar
İtalya’nın başkenti Roma, dünyanın en güzel kentleri arasında yer alıyor. Tarihe, sanata doyuran bu kentin sembollerinden biri de milattan sonra 80 yılında yapılan amfitiyatro Kolezyum. Dünyanın Yedi Harikası’na seçilen Kolezyum, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.
Sosyal medyada ‘@esilsuben’ isimli kullanıcı Kolezyum manzaralı günbatımı videosu paylaştı ve başka bir kullanıcı Türklerin Roma’yı nasıl alamadığını sorup dertlendi.
“Ulan biz bu Roma’yı nasıl alamadık?” diye soran kullanıcıya takipçiler yapay zekayı kullanarak görsel yarattı. İşte “Türkler Roma’yı alsaydı nasıl görünürdü?” sorusunun yanıtı.
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Pek çok kişinin hayalidir tarihle sanatın yuvası olan Roma’ya gitmek… Aşk çeşmesinden dilekler dilenip para atılır, Kolezyum’a gladyatörlere selam çakılır…
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İşte "Türkler Roma'yı alsaydı nasıl görünürdü?" sorusunun yanıtı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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