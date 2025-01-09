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Uçağa Yetişmeye Çalışan Bir Yolcunun Bavulunda Koruma Altındaki Timsah Türünün Kafatası Bulundu

Uçağa Yetişmeye Çalışan Bir Yolcunun Bavulunda Koruma Altındaki Timsah Türünün Kafatası Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2025 - 17:38

Hindistan’da Delhi Havalimanı’nda akılalmaz olay yaşandı. 32 yaşındaki bir Kanadalı turist uçağa yetişmeye çalışırken kontrole yakalandı. Güvenlik kontrolü sırasında turistin bavulunda timsah kafatası bulundu.  Yapılan incelemeler sonucunda timsahın koruma altındaki bir türe ait olduğu ortaya çıktı.

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Hindistan Delhi Havalimanı’dan uçağa yetişmeye çalışan bir turist panik yarattı. Havalimanı kontrolü sırasında 32 yaşındaki Kanadalı turistin bavulundan timsah kafatası çıktı.

Hindistan Delhi Havalimanı’dan uçağa yetişmeye çalışan bir turist panik yarattı. Havalimanı kontrolü sırasında 32 yaşındaki Kanadalı turistin bavulundan timsah kafatası çıktı.

Yapılan açıklamada krem rengi bir beze sarılmış yaklaşık 777 gram ağırlığında yavru bir timsahın çenesine benzeyen, keskin dişleri olan bir kafatası bulundu” denildi.

Yapılan açıklamada krem rengi bir beze sarılmış yaklaşık 777 gram ağırlığında yavru bir timsahın çenesine benzeyen, keskin dişleri olan bir kafatası bulundu” denildi.

Kanadalı turist gözaltına alındı, timsah kafatası ise Orman ve Vahşi Yaşam Birimi’ne teslim edildi.

Kanadalı turist gözaltına alındı, timsah kafatası ise Orman ve Vahşi Yaşam Birimi’ne teslim edildi.

Turistin timsah kafatasını Tayland’da aldığı ifade edildi.

Timsah kafatasının koruma altındaki türe ait olduğu belirlendi.

Timsah kafatasının koruma altındaki türe ait olduğu belirlendi.

Yetkililer, “Doku, diş deseni, iyi gelişmiş kemikli damak ve burun delikleri, nesnenin yavru bir timsah kafatası olduğunu doğruladı” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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