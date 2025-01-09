Uçağa Yetişmeye Çalışan Bir Yolcunun Bavulunda Koruma Altındaki Timsah Türünün Kafatası Bulundu
Uçağa Yetişmeye Çalışan Bir Yolcunun Bavulunda Koruma Altındaki Timsah Türünün Kafatası Bulundu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hindistan Delhi Havalimanı’dan uçağa yetişmeye çalışan bir turist panik yarattı. Havalimanı kontrolü sırasında 32 yaşındaki Kanadalı turistin bavulundan timsah kafatası çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan açıklamada krem rengi bir beze sarılmış yaklaşık 777 gram ağırlığında yavru bir timsahın çenesine benzeyen, keskin dişleri olan bir kafatası bulundu” denildi.
Kanadalı turist gözaltına alındı, timsah kafatası ise Orman ve Vahşi Yaşam Birimi’ne teslim edildi.
Timsah kafatasının koruma altındaki türe ait olduğu belirlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın