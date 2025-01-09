Yabancılar Arasında "Kürk Mantolu Madonna" Furyası Aldı Başını Gitti
Yabancılar Arasında "Kürk Mantolu Madonna" Furyası Aldı Başını Gitti
Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından. 'İnsanlara ne kadar muhtaç olursam, onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu.' sözleri, yazar Sabahattin Ali'nin yalnızca bir aşk romanı yaratmadığını gösterir nitelikte. Ali'nin aşk, yalnızlaşma ve yabancılaşmayı bir güzel harmanladığı bu eser, karakterlere derin bir psikolojik açıdan da bakmamızı sağlıyor.
Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden Kürk Mantolu Madonna, şimdilerde ise yabancıların radarına girdi!
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Sabahattin Ali'nin 1943 yılında kaleme aldığı Kürk Mantolu Madonna, Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından biri.
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Muhtemelen herkesin kitaplığında bulunan, konusunu muhtemelen merak ettiğiniz Kürk Mantolu Madonna şimdilerde yabancıların radarına girmiş durumda.
"Bu kitabı okuyun. Hakkında hiçbir şey ARAMAYIN. Sadece okuyun. Yalnızca 168 sayfa, sesli kitaptan da dinleyebilirsiniz. 6 saat sürüyor. Çok ciddiyim, hemen okuyun. Rica ederim!"
Hatta kitaplarla estetik fotoğraflar bile paylaşılmaya başladı!
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"Aşk-ı Memnu'yu keşfedene kadar bekleyin"
"Türk Edebiyatı'nın sonunda hak ettiği değeri gördüğüne inanamıyorum. Böyle bir günü bekliyordum."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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