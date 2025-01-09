Yabancılar Arasında "Kürk Mantolu Madonna" Furyası Aldı Başını Gitti

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından. 'İnsanlara ne kadar muhtaç olursam, onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu.' sözleri, yazar Sabahattin Ali'nin yalnızca bir aşk romanı yaratmadığını gösterir nitelikte. Ali'nin aşk, yalnızlaşma ve yabancılaşmayı bir güzel harmanladığı bu eser, karakterlere derin bir psikolojik açıdan da bakmamızı sağlıyor.

Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden Kürk Mantolu Madonna, şimdilerde ise yabancıların radarına girdi!