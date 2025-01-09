Tanıl Bora’dan Solcular İçin 14 Kitaplık Okuma Listesi
Tanıl Bora’dan Solcular İçin 14 Kitaplık Okuma Listesi
Türk yazar ve çevirmen Tanıl Bora, Birikim Dergisi'nde kaleme aldığı 'Bir Sol “Eğitim Çalışması” için Okuma Listesi' başlıklı yazısında 14 kitap önerisinde bulundu. Bora, Semih Gümüş'ün daha önce hazırlamış olduğu kitap listesinden de bahsederek 'Kendi kendime, bir teorik okuma listesi tasarlamaya giriştim.' ifadelerine yer verdi.
İşte Tanıl Bora'nın önerdiği 14 kitap.
Kaynak: Birikim Dergisi
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1. Gordon Childe - Kendini Yaratan İnsan
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2. Theodore Zeldin - İnsanlığın Mahrem Tarihi
3. Theodore Zeldin - Hayatın Gizli Hazları
4. Rutger Bregman - Çoğu İnsan İyidir
5. Richard Sennet - Beraber / İşbirliği Ritüelleri
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6. J.C. Scott - Tahakküm ve Direniş Sanatları
7. Joel Kovel - Tarih ve Tin
8. Oscar Wilde - Sosyalizm ve İnsan Ruhu
9. Karl Marx - Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i
10. David Priestland - Kızıl Bayyrak
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11. Wilhelm Reich - Dinle Küçük Adam
12. Bell Hooks - Feminizm Herkes İçindir
13. Mustafa Arslantunalı - Teknopolis
14. Raul Zelik - Sermayenin Yaşayan Ölüleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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