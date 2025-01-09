Bilim İnsanlarından 'Kozmik Öğle Vakti'nde Rekor Yıldız Keşfi

Araştırmacılardan Durham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mathilde Jauzac, ‘kozmik öğle vakti’nin yıldız oluşumlarının en fazla olduğu zaman dilimi olduğunu söyledi.

'Dragon Arc'ta tespit ettiğimiz bu çok özel yıldız türü, 'kırmızı süper dev' olarak adlandırılıyor ve gözlemlenmeleri çok zor. Bunların çevresinde çok fazla toz bulunuyor ve bu toz onları standart aletler için görünmez kılıyor.'