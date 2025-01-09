Bilim İnsanlarından 'Kozmik Öğle Vakti'nde Rekor Yıldız Keşfi
Bilim İnsanlarından 'Kozmik Öğle Vakti'nde Rekor Yıldız Keşfi
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’ndan elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, ‘kozmik öğle vakti’ denen bir döneme ait 44 yeni yıldız keşfetti. Bu keşif aynı zamanda bu zamana kadar keşfedilmiş en fazla sayıdaki yıldız keşfi olarak rekor da kırdı. ‘Abell 370’ adı verilen gökada kümesinin arkasında bulunan ‘Dragon Arc’ galaksisine ait yıldızlar arasında ‘kırmızı süper devler’ de bulunuyor.
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Bilim insanları bu zamana kadar tüm bilinenleri unutturacak bir keşfe imza attı.
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Keşfedilen ‘kozmik öğle vakti’ denilen döneme ait 44 yeni yıldız 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki ‘Abell 370’ adı verilen gökada kümesinin arkasında bulunuyor.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Fengwu Sun, bu kadar uzakta böylesine çok yıldızı ilk kez bir arada gördüklerini dile getirdi.
Kozmik öğle vakti nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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