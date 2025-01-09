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Bilim İnsanlarından 'Kozmik Öğle Vakti'nde Rekor Yıldız Keşfi

Bilim İnsanlarından 'Kozmik Öğle Vakti'nde Rekor Yıldız Keşfi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2025 - 14:36

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’ndan elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, ‘kozmik öğle vakti’ denen bir döneme ait 44 yeni yıldız keşfetti. Bu keşif aynı zamanda bu zamana kadar keşfedilmiş en fazla sayıdaki yıldız keşfi olarak rekor da kırdı. ‘Abell 370’ adı verilen gökada kümesinin arkasında bulunan ‘Dragon Arc’ galaksisine ait yıldızlar arasında ‘kırmızı süper devler’ de bulunuyor.

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Bilim insanları bu zamana kadar tüm bilinenleri unutturacak bir keşfe imza attı.

Bilim insanları bu zamana kadar tüm bilinenleri unutturacak bir keşfe imza attı.

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’ndan elde edilen verileri inceleyen bilim insanları bugüne kadar bulunan en fazla sayıdaki yıldızı keşfetti.

Keşfedilen ‘kozmik öğle vakti’ denilen döneme ait 44 yeni yıldız 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki ‘Abell 370’ adı verilen gökada kümesinin arkasında bulunuyor.

Keşfedilen ‘kozmik öğle vakti’ denilen döneme ait 44 yeni yıldız 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki ‘Abell 370’ adı verilen gökada kümesinin arkasında bulunuyor.

‘Dragon Arc’ isimli galaksiye ait olan yıldızların arasında ‘kırmızı süper devler’ var.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Fengwu Sun, bu kadar uzakta böylesine çok yıldızı ilk kez bir arada gördüklerini dile getirdi.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Fengwu Sun, bu kadar uzakta böylesine çok yıldızı ilk kez bir arada gördüklerini dile getirdi.

Kozmik öğle vakti nedir?

Kozmik öğle vakti nedir?

Araştırmacılardan Durham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mathilde Jauzac, ‘kozmik öğle vakti’nin yıldız oluşumlarının en fazla olduğu zaman dilimi olduğunu söyledi.  

'Dragon Arc'ta tespit ettiğimiz bu çok özel yıldız türü, 'kırmızı süper dev' olarak adlandırılıyor ve gözlemlenmeleri çok zor. Bunların çevresinde çok fazla toz bulunuyor ve bu toz onları standart aletler için görünmez kılıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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