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Türkiye’deki Bu Orman Dünyada Tek: Sadece Özel İzinle Girilebiliyor

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Türkiye’deki Bu Orman Dünyada Tek: Sadece Özel İzinle Girilebiliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.11.2024 - 13:40

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kasnak Meşesi Tabiat Koruma Alanı, dünyada tek olma özelliği taşıyor. Bunun nedeni ise bu ormana sadece özel izinle girilmesi. Kesin korunacak doğal sit alanı olarak koruma altında olan kasnak meşesi ormanına sadece bilimsel ve eğitim amaçlı giriş yapılıyor. 1987 yılında koruma alanı ilan edilen orman, kartpostalları aratmayacak sonbahar cümbüşüne ev sahipliği yapıyor.

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Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırlarında bulunuyor. Bu orman dünyada özel izinle girilebilen tek orman özelliğini taşıyor.

Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırlarında bulunuyor. Bu orman dünyada özel izinle girilebilen tek orman özelliğini taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü Isparta İl Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan ormana sadece bilimsel ve eğitim amaçlı giriş yapılıyor.

Dünyada tek olma özelliğinin sebeplerinden biri de kasnak meşesinin doğal yolla orman kurduğu tek alan. 1300 hektar büyüklüğündeki bölge bu nedenle koruma altında.

Dünyada tek olma özelliğinin sebeplerinden biri de kasnak meşesinin doğal yolla orman kurduğu tek alan. 1300 hektar büyüklüğündeki bölge bu nedenle koruma altında.

İzinsiz girişler kesinlikle yasak. Alana girmek isteyenler dilekçe yazmak zorunda.

İzinsiz girişler kesinlikle yasak. Alana girmek isteyenler dilekçe yazmak zorunda.

Kovada Gölü Milli Parklar Şefi Bahaddin Uysal, “Sadece bilimsel çalışmalar ve eğitim amaçlı alana girişlere izin verilmektedir. Bunun için de Isparta Şube Müdürlüğümüze ya da Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği'ne bilimsel ya da eğitim amaçlı alana gelmek istedikleriyle ilgili bir dilekçe yazılması gerekiyor. Uygun görülmesi durumunda alana şefin ya da görevlendireceği bir personelin eşliğinde girişlere izin veriliyor' ifadelerini kullandı.

Üniversiteler ve uzmanlar sık sık bitki türleriyle ilgili bilimsel çalışma yapmak için ormana geliyor. Araştırmalara göre 23 memeli, 442 bitki türü tespit edildi. Bunların 67’si endemik tür.

Üniversiteler ve uzmanlar sık sık bitki türleriyle ilgili bilimsel çalışma yapmak için ormana geliyor. Araştırmalara göre 23 memeli, 442 bitki türü tespit edildi. Bunların 67’si endemik tür.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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