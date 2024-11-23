Türkiye’deki Bu Orman Dünyada Tek: Sadece Özel İzinle Girilebiliyor

Kovada Gölü Milli Parklar Şefi Bahaddin Uysal, “Sadece bilimsel çalışmalar ve eğitim amaçlı alana girişlere izin verilmektedir. Bunun için de Isparta Şube Müdürlüğümüze ya da Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği'ne bilimsel ya da eğitim amaçlı alana gelmek istedikleriyle ilgili bir dilekçe yazılması gerekiyor. Uygun görülmesi durumunda alana şefin ya da görevlendireceği bir personelin eşliğinde girişlere izin veriliyor' ifadelerini kullandı.