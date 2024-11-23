Mitolojinin Kıyamet Habercisi Ortaya Çıktı: Alacakaranlık Kuşağında Yaşayan Kürek Balıkları Sahile Vurdu
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Mitolojinin Kıyamet Habercisi Ortaya Çıktı: Alacakaranlık Kuşağında Yaşayan Kürek Balıkları Sahile Vurdu
Mitolojide yıkıcı felaketlerin ve kıyametin habercisi olarak görülen deniz yılanları -bir diğer ismiyle kürek balıkları- Kaliforniya kıyılarına vurdu. 3 metrelik kürek balığı kıyıya vururken bu sayı üç ayda üçe yükseldi. Uzmanlar denizlerin en dibi olarak sayılan alacakaranlık kuşağında yaşayan kürek balıklarının son dönemde sıklıkla karaya vurmasını sıra dışı olarak yorumladı. Efsaneye göre bu balıklar depremlerin, tsunamilerin ve diğer talihsizliklerin habercisi…
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Mitolojide kıyametin habercisi olarak bilinen kürek balıkları son dönemde sıklıkla Kaliforniya sahillerinde görülüyor. Son olarak 3 metrelik bir kürek balığı sahile vurdu.
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Okyanusta yaşadığı bilinen en uzun kemikli balıklar olan kürek balıkları, alacakaranlık kuşağında yaşaması nedeniyle insanlar tarafından neredeyse hiç görülmez.
Scripps Oşinografi Enstitüsü'ndeki bilim insanları, son vakayla birlikte kürek balıklarının neden kıyıya vurduklarını araştırıyor.
Okyanus koşullarındaki değişikliklerden dolayı karaya vurmuş olabilirler.
Kürek balıkları kıyamet habercisi mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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