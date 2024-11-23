Mitolojinin Kıyamet Habercisi Ortaya Çıktı: Alacakaranlık Kuşağında Yaşayan Kürek Balıkları Sahile Vurdu

Mitolojide yıkıcı felaketlerin ve kıyametin habercisi olarak görülen deniz yılanları -bir diğer ismiyle kürek balıkları- Kaliforniya kıyılarına vurdu. 3 metrelik kürek balığı kıyıya vururken bu sayı üç ayda üçe yükseldi. Uzmanlar denizlerin en dibi olarak sayılan alacakaranlık kuşağında yaşayan kürek balıklarının son dönemde sıklıkla karaya vurmasını sıra dışı olarak yorumladı. Efsaneye göre bu balıklar depremlerin, tsunamilerin ve diğer talihsizliklerin habercisi…

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