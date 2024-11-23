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Mitolojinin Kıyamet Habercisi Ortaya Çıktı: Alacakaranlık Kuşağında Yaşayan Kürek Balıkları Sahile Vurdu

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Mitolojinin Kıyamet Habercisi Ortaya Çıktı: Alacakaranlık Kuşağında Yaşayan Kürek Balıkları Sahile Vurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.11.2024 - 11:45

Mitolojide yıkıcı felaketlerin ve kıyametin habercisi olarak görülen deniz yılanları -bir diğer ismiyle kürek balıkları- Kaliforniya kıyılarına vurdu. 3 metrelik kürek balığı kıyıya vururken bu sayı üç ayda üçe yükseldi. Uzmanlar denizlerin en dibi olarak sayılan alacakaranlık kuşağında yaşayan kürek balıklarının son dönemde sıklıkla karaya vurmasını sıra dışı olarak yorumladı. Efsaneye göre bu balıklar depremlerin, tsunamilerin ve diğer talihsizliklerin habercisi…

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Mitolojide kıyametin habercisi olarak bilinen kürek balıkları son dönemde sıklıkla Kaliforniya sahillerinde görülüyor. Son olarak 3 metrelik bir kürek balığı sahile vurdu.

Mitolojide kıyametin habercisi olarak bilinen kürek balıkları son dönemde sıklıkla Kaliforniya sahillerinde görülüyor. Son olarak 3 metrelik bir kürek balığı sahile vurdu.

Son üç ayda üç kürek balığının sahile vurması sıra dışı olarak yorumlandı. Öyle ki 1901 yılından bu yana Kaliforniya kıyılarında 21 kürek balığı ölü halde bulundu.

Okyanusta yaşadığı bilinen en uzun kemikli balıklar olan kürek balıkları, alacakaranlık kuşağında yaşaması nedeniyle insanlar tarafından neredeyse hiç görülmez.

Okyanusta yaşadığı bilinen en uzun kemikli balıklar olan kürek balıkları, alacakaranlık kuşağında yaşaması nedeniyle insanlar tarafından neredeyse hiç görülmez.

Kürek balığının karaya vurmasının sıra dışı olarak yorumlanmasının nedeni bu balıkların okyanus karanlıklarında, ışığın az görüldüğü alacakaranlık kuşağında yaşaması. Bu nedenle kürek balıklarının gün yüzüne çıkması, görülmesi, talihsizlik ve kötü alamet olarak yorumlanıyor.

Scripps Oşinografi Enstitüsü'ndeki bilim insanları, son vakayla birlikte kürek balıklarının neden kıyıya vurduklarını araştırıyor.

Scripps Oşinografi Enstitüsü'ndeki bilim insanları, son vakayla birlikte kürek balıklarının neden kıyıya vurduklarını araştırıyor.

Araştırmacılar, karaya vuran balıklardan örnekler kullanarak, onları bir cevaba yönlendirebilecek kanıtlar ortaya çıkarmayı umuyorlar.

Okyanus koşullarındaki değişikliklerden dolayı karaya vurmuş olabilirler.

Okyanus koşullarındaki değişikliklerden dolayı karaya vurmuş olabilirler.

Scripps Oşinografi Deniz Omurgalıları Koleksiyonu Yöneticisi Ben Frable, Facebook'ta paylaştığı açıklamada 'Bunun okyanus koşullarındaki değişikliklerle ve kıyılarımızdaki kürek balığı sayısının artmasıyla ilgisi olabilir' dedi.

Kürek balıkları kıyamet habercisi mi?

Kürek balıkları kıyamet habercisi mi?

Japonya’da sık sık yaşanan depremlerde okyanusun derinliklerinde yaşayan balıkların görülmesine dair batıl inanç oldukça yayılmıştı. 2019 yılında 336 balık gözlemi ile 221 deprem arasındaki bağlantı incelendi. Araştırmacılar iki olay arasında bir bağlantı bulamadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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