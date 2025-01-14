Sokak Röportajında, “Çok Paran Olsa Cami Yaptırır mısın?” Sorusu Soruldu: Yanıtlar Aynı Oldu

“Halk Mikrofonu” adlı sayfa, vatandaşlara “Çok paran olsa cami yaptırır mısın?” sorusu için mikrofon uzattı. Birçok kişinin aynı cevabı vermesi ise dikkat çekti. Vatandaşlar çok paralarının olduğu bir ihtimalde cami yerine okul yaptıracaklarını dile getirmişti. Farklı yanıtlar da oldu. Gelin detaylara geçelim.