Sokak Röportajında, “Çok Paran Olsa Cami Yaptırır mısın?” Sorusu Soruldu: Yanıtlar Aynı Oldu

“Halk Mikrofonu” adlı sayfa, vatandaşlara “Çok paran olsa cami yaptırır mısın?” sorusu için mikrofon uzattı. Birçok kişinin aynı cevabı vermesi ise dikkat çekti. Vatandaşlar çok paralarının olduğu bir ihtimalde cami yerine okul yaptıracaklarını dile getirmişti. Farklı yanıtlar da oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Soruyu duyan vatandaşlar, yeteri kadar cami olduğunu bu sebeple eğitimin üstüne düşülmesi için tercihlerini okul yaptırmaktan yana kullanacaklarını dile getirmişlerdi.
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Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ederek parayı değerlendirmek isteyeceklerini söyleyenler de olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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