Sokak Röportajında Emekli Maaşına Sitem Eden Vatandaş “Yine Olsa Yine Oy Veririm” Demesiyle Tepki Topladı

2025 yılı için zamların açıklanmasıyla birlikte vatandaşlardan yetersiz olduğuna dair geri dönüşler geldi. Asgari ücrete de emekli maaşına da yapılan zamlar hala tartışma konusu. Hal böyle olunca sokak röportajlarının konusu da bu yönde oluyor. Guge TV adlı Instagram hesabı emekli bir vatandaşımızla yapılan sokak röportajını paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Gelin detaylara geçelim.