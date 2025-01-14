Sokak Röportajında Emekli Maaşına Sitem Eden Vatandaş “Yine Olsa Yine Oy Veririm” Demesiyle Tepki Topladı

2025 yılı için zamların açıklanmasıyla birlikte vatandaşlardan yetersiz olduğuna dair geri dönüşler geldi. Asgari ücrete de emekli maaşına da yapılan zamlar hala tartışma konusu. Hal böyle olunca sokak röportajlarının konusu da bu yönde oluyor. Guge TV adlı Instagram hesabı emekli bir vatandaşımızla yapılan sokak röportajını paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Vatandaş sözlerine “Emekliyim, 15 lirayla geçin de göreyim. Çalışıyorum o bile yetmiyor.” şeklinde başlamıştı.
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Ardından ise muhabir, “Yarın seçim olsa oy verir misiniz?” diye sorunca vatandaş, “Birinin yolu belli, birinin yolu belli. Gene veririm.” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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