Starbucks’ta Kurallar Değişiyor: Ürün Almayanlar Kafeyi ve Tuvaletleri Kullanamayacak
Starbucks’ta Kurallar Değişiyor: Ürün Almayanlar Kafeyi ve Tuvaletleri Kullanamayacak
Dünyanın en yaygın kahve zincirlerinin başında gelen Starbucks’ta herhangi bir ürün almasanız bile oturabiliyor, tuvaletlerini kullanabiliyordunuz. 7 yıldır yürürlükte olan kurallarla kimse müşterileri ürün almaya zorlamıyordu. Ancak şirket müşteri davranış kurallarında değişikliğe gitti. Bu ay Kuzey Amerika’daki tüm Starbucks mekanlarında kafe ve tuvalet kullanımı için ürün alınması zorunlu olacak. Yeni kuralların kısa zamanda tüm ülkelerde de uygulanacağı belirtiliyor.
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Türkiye’de birçok kimsenin rahat ortamı ve ürün alma zorunluluğu olmaması nedeniyle tercih ettiği Starbucks’ta önemli bir değişiklik gündeme geldi.
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Bloomberg HT’nin aktardığına göre, şirketin yaklaşık yedi yıldır yürürlükte olan, halkın satın alma yapıp yapmadığına bakılmaksızın kafe ve tuvaletlerini kullanmasına izin veren politikası değişiyor.
Yeni kurallar kapsamında mağazalara taciz, şiddet, tehdit edici dil kullanımı, dışarıdan alkol getirme, sigara içme ve dilencilik yapılmasını yasaklayan tabelalar da yerleştirilecek.
Şirket,söz konusu değişiklikle müşteri trafiğindeki düşüşü ve satışlardaki azalmayı bertaraf etmeyi amaçlıyor.
İlk önce Kuzey Amerika’da yapılacak değişikliğin kısa sürede tüm ülkelerde de uygulanacağı öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ulan senelerdir bu kural var zannediyordum
Adamların amerikada satışların azalmasına sebep sunduğu şeyler bizim gerçeklerimiz 😂
dilenmeyeceksek sıtarbaksta ne işimiz var ya 😝🤣🤣🤣