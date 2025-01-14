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Starbucks’ta Kurallar Değişiyor: Ürün Almayanlar Kafeyi ve Tuvaletleri Kullanamayacak

Starbucks’ta Kurallar Değişiyor: Ürün Almayanlar Kafeyi ve Tuvaletleri Kullanamayacak

Starbucks
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2025 - 17:24

Dünyanın en yaygın kahve zincirlerinin başında gelen Starbucks’ta herhangi bir ürün almasanız bile oturabiliyor, tuvaletlerini kullanabiliyordunuz. 7 yıldır yürürlükte olan kurallarla kimse müşterileri ürün almaya zorlamıyordu. Ancak şirket müşteri davranış kurallarında değişikliğe gitti. Bu ay Kuzey Amerika’daki tüm Starbucks mekanlarında kafe ve tuvalet kullanımı için ürün alınması zorunlu olacak. Yeni kuralların kısa zamanda tüm ülkelerde de uygulanacağı belirtiliyor.

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Türkiye’de birçok kimsenin rahat ortamı ve ürün alma zorunluluğu olmaması nedeniyle tercih ettiği Starbucks’ta önemli bir değişiklik gündeme geldi.

Türkiye’de birçok kimsenin rahat ortamı ve ürün alma zorunluluğu olmaması nedeniyle tercih ettiği Starbucks’ta önemli bir değişiklik gündeme geldi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, şirketin yaklaşık yedi yıldır yürürlükte olan, halkın satın alma yapıp yapmadığına bakılmaksızın kafe ve tuvaletlerini kullanmasına izin veren politikası değişiyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, şirketin yaklaşık yedi yıldır yürürlükte olan, halkın satın alma yapıp yapmadığına bakılmaksızın kafe ve tuvaletlerini kullanmasına izin veren politikası değişiyor.

Kaynak

Yeni kurallar kapsamında mağazalara taciz, şiddet, tehdit edici dil kullanımı, dışarıdan alkol getirme, sigara içme ve dilencilik yapılmasını yasaklayan tabelalar da yerleştirilecek.

Yeni kurallar kapsamında mağazalara taciz, şiddet, tehdit edici dil kullanımı, dışarıdan alkol getirme, sigara içme ve dilencilik yapılmasını yasaklayan tabelalar da yerleştirilecek.

Şirket,söz konusu değişiklikle müşteri trafiğindeki düşüşü ve satışlardaki azalmayı bertaraf etmeyi amaçlıyor.

Şirket,söz konusu değişiklikle müşteri trafiğindeki düşüşü ve satışlardaki azalmayı bertaraf etmeyi amaçlıyor.

İlk önce Kuzey Amerika’da yapılacak değişikliğin kısa sürede tüm ülkelerde de uygulanacağı öğrenildi.

İlk önce Kuzey Amerika’da yapılacak değişikliğin kısa sürede tüm ülkelerde de uygulanacağı öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Adam Adama

Ulan senelerdir bu kural var zannediyordum

Türker Gökçe

Adamların amerikada satışların azalmasına sebep sunduğu şeyler bizim gerçeklerimiz 😂

ezel zeki yüksel

dilenmeyeceksek sıtarbaksta ne işimiz var ya 😝🤣🤣🤣