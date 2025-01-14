Starbucks’ta Kurallar Değişiyor: Ürün Almayanlar Kafeyi ve Tuvaletleri Kullanamayacak

Dünyanın en yaygın kahve zincirlerinin başında gelen Starbucks’ta herhangi bir ürün almasanız bile oturabiliyor, tuvaletlerini kullanabiliyordunuz. 7 yıldır yürürlükte olan kurallarla kimse müşterileri ürün almaya zorlamıyordu. Ancak şirket müşteri davranış kurallarında değişikliğe gitti. Bu ay Kuzey Amerika’daki tüm Starbucks mekanlarında kafe ve tuvalet kullanımı için ürün alınması zorunlu olacak. Yeni kuralların kısa zamanda tüm ülkelerde de uygulanacağı belirtiliyor.