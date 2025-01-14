Ticaret Bakanlığı Ceza Vermiş: Saadettin Saran’a Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 6 Milyon TL Para Cezası
Ticaret Bakanlığı Ceza Vermiş: Saadettin Saran’a Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 6 Milyon TL Para Cezası
Ünlü iş insanı Saadettin Saran geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade vermiş ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmişti. Sözcü’de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından incelenen S Sports yayınları sonrasında şirkete 6 milyon lira para cezası verildi.
Kaynak: Sözcü
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Saadettin Saran, sahibi olduğu S Sports kanalında yayınlanan maçlarda yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ifade vermişti.
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Sözcü’den Deniz Çağıl’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu S Sporst’ta yayınlanan İtalya Serie A mücadelesinin yayınını inceledi ve rapor yazdı.
Şirket savunmasında, içeriğin yayıncı kuruluş tarafından tüm ülkelere gönderildiği ve tanıtımların Türkiye'ye yönelik olmadığı ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, şirketi savunmasını geçerli bulmayarak e S Sport'u bünyesinde barındıran "Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş."ye 6 milyon lira idari para cezası verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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