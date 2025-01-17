Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yeni Kararlar: İlkokulda Sınıf Tekrarı Dönemi Başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yeni Kararlar: İlkokulda Sınıf Tekrarı Dönemi Başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan, 'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tekli eğitimde, okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan en az süre 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülerek, öğle arası süresinin belirlenmesinde okul yönetimine ve velilere kolaylık sağlandı.
Ayrıca İlkokullarda okul müdürlüğünce istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilere sınıf tekrarı yapabilme hakkı getirildi.
İşte MEB’in yeni yönetmeliğinde yer alan kararlar…
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Yönetmeliğe göre, güzel sanatlar müzik ilkokulu, güzel sanatlar müzik ortaokulu, spor ortaokulu ve meslek ortaokulu, "ilköğretim düzeyinde farklı program uygulayan okullar" olarak tanımlandı.
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Hastanede uzun süreli yatış kararıyla tedavi süreci devam eden bireylerin bulunduğu ailelerin çocuklarına nakil işlemlerinde kolaylık getirildi.
Öğrenci devamsızlıklarının daha hızlı takip edilebilmesi için velinin özür belgesi veya beyanını okula teslim süresi 3 gün olarak düzenlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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