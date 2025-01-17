MasterChef Onur, Nasıl Şampiyon Olduğunu Açıkladı
MasterChef Onur, Nasıl Şampiyon Olduğunu Açıkladı
MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin, Hakan Gence'nin programına konuk oldu. Üresin, 'Neden şampiyon oldun?' sorusuna şampiyonluğa giden yoldaki sırlarını açıkladı. İşte o anlar...
KAYNAK: Hürriyet Pazar/ Hakan Gence
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MasterChef 2024 finalinde Kerem'le yarışan Onur, açık ara farkla şampiyon olmuştu.
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Yarışmanın ilk gününden beri iddialı tavırlarıyla öne çıkan Onur'un şampiyonluğu şaşırtıcı olmazken taze şampiyon, Hakan Gence'nin programına konuk oldu.
Beyza ile aşk dedikodularından yarışma sürecine kadar pek çok soruya yanıt veren Onur, şampiyonluk sırrını da açıkladı.
Hakan Gence'nin "Neden sen kazandın Onur?" sorusunu yanıtlayan Onur, "İstikrar, hırs, azim, istemek, gönlünden istemek bir de son final tabağım gibi emek" yanıtını verdi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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