Bir Vatandaş Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadına Binlerce Lira Kaptıracakken Durumu Polisler Farketti

Son zamanlarda, telefon ve sosyal medya dolandırıcılığı, toplumun belirli kesimlerini hedef alarak yaygınlaşmış bir suç haline geldi. Özellikle yaşlı bireyler, bu dolandırıcılık vakalarının en çok etkilendiği grup oluyor. Sosyal medya dünyasına tam olarak hakim olamayan bu insanlar, konuştukları herkese çok çabuk güvenmeye meyilli oluyor. Dolandırıcılar, genellikle evlilik vaadi gibi cazip tekliflerle bu bireyleri tuzağa düşürüyor ve onların güvenini kötüye kullanıyor. Bu durum, hem bireylerin maddi kayıplarına neden oluyor, hem de psikolojik olarak olumsuz etkiler yaratıyor. Bu nedenle, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması ve bilinçlenilmesi büyük önem taşıyor.
Bolu'da bir vatandaş, aylardır sosyal medyadan yazıştığı kadına para kaptırmak üzereyken polisler tarafından uyarıldı.
Kendisini çok zengin olduğu, beyninde tümör olduğu gibi yalanlarla kandıran kadına 175 Euro göndermek üzere olan vatandaş son dakika paçayı kurtardı.
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