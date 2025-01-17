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Bir Vatandaş Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadına Binlerce Lira Kaptıracakken Durumu Polisler Farketti

Bir Vatandaş Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadına Binlerce Lira Kaptıracakken Durumu Polisler Farketti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2025 - 19:36

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Son zamanlarda, telefon ve sosyal medya dolandırıcılığı, toplumun belirli kesimlerini hedef alarak yaygınlaşmış bir suç haline geldi. Özellikle yaşlı bireyler, bu dolandırıcılık vakalarının en çok etkilendiği grup oluyor. Sosyal medya dünyasına tam olarak hakim olamayan bu insanlar, konuştukları herkese çok çabuk güvenmeye meyilli oluyor. Dolandırıcılar, genellikle evlilik vaadi gibi cazip tekliflerle bu bireyleri tuzağa düşürüyor ve onların güvenini kötüye kullanıyor. Bu durum, hem bireylerin maddi kayıplarına neden oluyor, hem de psikolojik olarak olumsuz etkiler yaratıyor. Bu nedenle, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması ve bilinçlenilmesi büyük önem taşıyor.

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Bolu'da bir vatandaş, aylardır sosyal medyadan yazıştığı kadına para kaptırmak üzereyken polisler tarafından uyarıldı.

Bolu'da bir vatandaş, aylardır sosyal medyadan yazıştığı kadına para kaptırmak üzereyken polisler tarafından uyarıldı.

Kendisini çok zengin olduğu, beyninde tümör olduğu gibi yalanlarla kandıran kadına 175 Euro göndermek üzere olan vatandaş son dakika paçayı kurtardı.

Kendisini çok zengin olduğu, beyninde tümör olduğu gibi yalanlarla kandıran kadına 175 Euro göndermek üzere olan vatandaş son dakika paçayı kurtardı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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