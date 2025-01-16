İbrahim Haskoloğlu 140journos’un Videosunda 101 Milyon Vatandaşın Verisini Çalan ‘Hacker Dede’yi Anlattı

Dijitalleşen dünyada, internetin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bir gerçek. İşlerimizi internet üzerinden yürüttüğümüz bu çağda, kişisel verilerimizin güvenliği de aynı oranda önem kazanıyor. İnternet üzerinde gerçekleştirdiğimiz her işlem, kişisel verilerimizi koruma ihtiyacını daha da ön plana çıkarıyor. Bu nedenle, dijital dünyada kişisel veri güvenliği, hayati bir öneme sahip. Elbette her birimiz kişisel verilerimizin güvende olmadığı konusunda artık neredeyse %100 eminiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Haskoloğlu, 140journos'un 'panel' videosunda yer alarak, kişisel bilgileri çalan 'Hacker Dede' ve ekibinin gerçek hikayesini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce bu konuda uyarıda bulunduğu için tutuklanan Haskoloğlu, “Konuyu en başta anlasaydılar ne bir kız çocuğu şantaja uğrayacaktı ne de bir vatandaş tehdit edilecekti.” diyerek çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.
Detayları buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın