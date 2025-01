İbrahim Haskoloğlu 140journos’un Videosunda 101 Milyon Vatandaşın Verisini Çalan ‘Hacker Dede’yi Anlattı

Dijitalleşen dünyada, internetin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bir gerçek. İşlerimizi internet üzerinden yürüttüğümüz bu çağda, kişisel verilerimizin güvenliği de aynı oranda önem kazanıyor. İnternet üzerinde gerçekleştirdiğimiz her işlem, kişisel verilerimizi koruma ihtiyacını daha da ön plana çıkarıyor. Bu nedenle, dijital dünyada kişisel veri güvenliği, hayati bir öneme sahip. Elbette her birimiz kişisel verilerimizin güvende olmadığı konusunda artık neredeyse %100 eminiz.