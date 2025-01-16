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Günlerdir Yangın Felaketi ile Mücadele Eden Los Angeles'ın Son Hali Havadan Görüntülendi

Günlerdir Yangın Felaketi ile Mücadele Eden Los Angeles'ın Son Hali Havadan Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.01.2025 - 17:28

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Los Angeles, bir süredir korkunç bir yangın felaketiyle karşı karşıya. Bu devasa yangın, şehrin her yanını sarmış durumda ve günlerdir süren mücadele, hala sonuç vermiş değil. Binlerce ev ve araba da tamamen küle döndü. Evini ve arabasını kaybedenler arasında ünlü isimler de vardı. Mal kaybını yanında çok sayıda can kaybı da yaşandı. Pek çok bölge ise önlem amaçlı boşaltıldı.

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Los Angeles'ın son durumu çekilen videolar ile gösterildi.

Los Angeles'ın son durumu çekilen videolar ile gösterildi.

Ortaya çıkan görüntü, yangının boyutunu bir kere daha ortaya koydu.

Ortaya çıkan görüntü, yangının boyutunu bir kere daha ortaya koydu.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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