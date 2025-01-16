Günlerdir Yangın Felaketi ile Mücadele Eden Los Angeles'ın Son Hali Havadan Görüntülendi

Los Angeles, bir süredir korkunç bir yangın felaketiyle karşı karşıya. Bu devasa yangın, şehrin her yanını sarmış durumda ve günlerdir süren mücadele, hala sonuç vermiş değil. Binlerce ev ve araba da tamamen küle döndü. Evini ve arabasını kaybedenler arasında ünlü isimler de vardı. Mal kaybını yanında çok sayıda can kaybı da yaşandı. Pek çok bölge ise önlem amaçlı boşaltıldı.