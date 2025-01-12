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Kaliforniya'da Yangının Olduğu Bölgeden Çok Uzakta Olan Bir Adam Ağacının Birden Alev Aldığı Anları Paylaştı

Kaliforniya'da Yangının Olduğu Bölgeden Çok Uzakta Olan Bir Adam Ağacının Birden Alev Aldığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2025 - 14:29

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Los Angeles, son günlerde korkunç bir yangın felaketiyle mücadele ediyor. Bu felaket, şehrin dört bir yanını sarmış durumda ve insanlar bu durum karşısında çaresiz. Yangının etkisi ve yayılma hızı, bu mücadeleyi oldukça zorlaştırıyor. Çok sayıda can ve mal kaybının yaşandığı yangının çıkış sebebi ise hala bilinmiyor. Bu konuda pek çok fikir ve komplo teorisi de üretiliyor.

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Yangından metrelerce uzaklıkta olan bir adam, evinin bahçesindeki ağacın bir anda alev aldığını söyledi.

Yangından metrelerce uzaklıkta olan bir adam, evinin bahçesindeki ağacın bir anda alev aldığını söyledi.

O görüntüler, yangının çıkış sebebi ile ilgili yeni komplo teorilerinin ortaya atılmasına sebep olsu.

O görüntüler, yangının çıkış sebebi ile ilgili yeni komplo teorilerinin ortaya atılmasına sebep olsu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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