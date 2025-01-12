Kaliforniya'da Yangının Olduğu Bölgeden Çok Uzakta Olan Bir Adam Ağacının Birden Alev Aldığı Anları Paylaştı

Los Angeles, son günlerde korkunç bir yangın felaketiyle mücadele ediyor. Bu felaket, şehrin dört bir yanını sarmış durumda ve insanlar bu durum karşısında çaresiz. Yangının etkisi ve yayılma hızı, bu mücadeleyi oldukça zorlaştırıyor. Çok sayıda can ve mal kaybının yaşandığı yangının çıkış sebebi ise hala bilinmiyor. Bu konuda pek çok fikir ve komplo teorisi de üretiliyor.