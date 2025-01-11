Los Angeles'taki Yangın Faciasını Yakından Takip Eden Bir Amerikalı Yaşananları Net Bir Şekilde Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEsDCT...
Los Angeles, günlerdir devam eden büyük bir yangın felaketinin pençesinde. Bu felaket, şehrin her yanını etkisi altına aldı. Pek çok kişi evini ve arabasını kaybederken çok sayıda can kaybı haberi de geldi. Yangın hala kontrol altına alınamadı. Lüks yaşamın merkezi olan Los Angeles'taki yangın ünlü isimlerin de malikanesinin de zarar görmesine sebep oldu. Hatta onlardan biri de Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Turabi Çamkıran'dı.
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Yangın felaketini yakından takip eden bir Amerikalı yaşananların detaylarını paylaştı.
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"Olaya yakından bakınca kendinizi tamamen çaresiz hissediyorsunuz" diyen adam sigorta şirketlerinin de hasarı tam anlamıyla karşılayamayacağını belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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