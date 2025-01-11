Los Angeles'taki Yangın Faciasını Yakından Takip Eden Bir Amerikalı Yaşananları Net Bir Şekilde Anlattı

Los Angeles, günlerdir devam eden büyük bir yangın felaketinin pençesinde. Bu felaket, şehrin her yanını etkisi altına aldı. Pek çok kişi evini ve arabasını kaybederken çok sayıda can kaybı haberi de geldi. Yangın hala kontrol altına alınamadı. Lüks yaşamın merkezi olan Los Angeles'taki yangın ünlü isimlerin de malikanesinin de zarar görmesine sebep oldu. Hatta onlardan biri de Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Turabi Çamkıran'dı.