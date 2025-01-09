Los Angeles'taki Yangın Faciasının Ortasında Kalan Bir Adam O Anları Anbean Kaydetti

Bildiğiniz gibi, Los Angeles şehri, büyük bir yangın felaketiyle karşı karşıya. Bu devasa felaket, şehrin her yanını etkisi altına almış durumda. Şehrin dört bir yanında. yürekleri ağızlara getiren görüntüler geliyor. Giderek kötüleştiği öğrenilen yangında can kayıpları da meydana geldi. Birçok ev ve bölge tahliye edildi.