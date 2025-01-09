Los Angeles'taki Yangın Faciasının Ortasında Kalan Bir Adam O Anları Anbean Kaydetti

Bildiğiniz gibi, Los Angeles şehri, büyük bir yangın felaketiyle karşı karşıya. Bu devasa felaket, şehrin her yanını etkisi altına almış durumda. Şehrin dört bir yanında. yürekleri ağızlara getiren görüntüler geliyor. Giderek kötüleştiği öğrenilen yangında can kayıpları da meydana geldi. Birçok ev ve bölge tahliye edildi.
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Yangının ortasında kalan bir adam, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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Ortaya çıkan görüntü, yaşanan felaket karşısında insanların çaresizliğini bir kere daha gözler önüne serdi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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