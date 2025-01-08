Çok Sayıda Yaralı Var: Hindistan'da Bir Festivalde Fillerden Biri Kontrolden Çıktı

Kerala'nın Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali'nde, sahneye 4 fil çıkarıldı. Fillerden biri bir süre sonra kontrolden çıktı. İnsanların arasına dalan fil güçlükle kontrol altına alındı. Festivalde 17 kişi yaralandı. O anlar festivaldeki insanlar tarafından anbean kaydedildi.
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Filin bir insanı savurduğu görüldü. Yaralılar hızlı bir şekilde çevre hastanelere kaldırıldı.
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Filin neden kontrolden çıktığı ise bilinmiyor.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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tanrıları çıldırdı
Masallah o file. Insallah oldurulmemistir 2 milyarlik ulkede 17 kisiyi ezdigi icin.