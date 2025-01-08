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Çin'de Saniyeler İçinde Bambaşka Bir Yüze Sahip Olmanızı Sağlayarak Maskeler Satışa Çıktı

Çin'de Saniyeler İçinde Bambaşka Bir Yüze Sahip Olmanızı Sağlayarak Maskeler Satışa Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.01.2025 - 21:13

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Çin, ürettiği dikkat çekici ve benzersiz ürünlerle global arenada kendine özgü bir konum edinmiş durumda. Bu ürünler, çeşitlilik ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tüketicinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çin'in bu başarısı, sadece ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda global pazarda da önemli bir rol oynuyor. Çin'in ürettiği ilginç ürünler, hem tüketiciler hem de sektör profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor. Bazen de bu ürünler hepimizi şoke edebiliyor.

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Bir içerik üretici, Çin'de satışa sunulan ilginç maskelerin tanıtımını yaptı.

Bir içerik üretici, Çin'de satışa sunulan ilginç maskelerin tanıtımını yaptı.

Saniyeler içinde bambaşka bir yüze kavuşan adamın o videosu, oluşabilecek güvenlik problemleri üzerine düşündürdü.

Saniyeler içinde bambaşka bir yüze kavuşan adamın o videosu, oluşabilecek güvenlik problemleri üzerine düşündürdü.

İşte o maske;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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