Herkesi Aynı Kişi Yapacak: Mika Raun'un Estetik Doktoruna Giden Bir Kadın Yaşadığı Değimi Paylaştı

Son zamanlarda, estetik sektörünün gözle görülür bir büyüme ivmesi yakaladığına şahit oluyoruz. Bu hızlı gelişimin ardında yatan etkenler arasında teknolojik ilerlemeler ve insanların güzellik algılarının değişmesi yer alıyor. Estetik sektörü, bu değişim ve gelişim rüzgarıyla birlikte hem hizmet çeşitliliğini artırdı hem de daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Bu durum, sektörün daha da büyümesine ve gelişmesine olanak sağladı. Fakat aynı zamanda insanların güzellik algısıyla da oynamaya başladı.