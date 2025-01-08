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Herkesi Aynı Kişi Yapacak: Mika Raun'un Estetik Doktoruna Giden Bir Kadın Yaşadığı Değimi Paylaştı

Herkesi Aynı Kişi Yapacak: Mika Raun'un Estetik Doktoruna Giden Bir Kadın Yaşadığı Değimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.01.2025 - 16:29

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Son zamanlarda, estetik sektörünün gözle görülür bir büyüme ivmesi yakaladığına şahit oluyoruz. Bu hızlı gelişimin ardında yatan etkenler arasında teknolojik ilerlemeler ve insanların güzellik algılarının değişmesi yer alıyor. Estetik sektörü, bu değişim ve gelişim rüzgarıyla birlikte hem hizmet çeşitliliğini artırdı hem de daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Bu durum, sektörün daha da büyümesine ve gelişmesine olanak sağladı. Fakat aynı zamanda insanların güzellik algısıyla da oynamaya başladı.

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Bir kadın, estetiklerle bambaşka birine dönüşen Mika Raun'un doktorunu buldu.

Bir kadın, estetiklerle bambaşka birine dönüşen Mika Raun'un doktorunu buldu.

O da Mika gibi bir dizi operasyon geçiren kadın yaşadığı süreci "Mika'ya bunu yapan doktor sana neler yapmaz" notuyla paylaştı.

O da Mika gibi bir dizi operasyon geçiren kadın yaşadığı süreci "Mika'ya bunu yapan doktor sana neler yapmaz" notuyla paylaştı.

Kadının yeni hali ise Mika Raun'a benzetildi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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