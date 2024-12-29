Eski Halinden Gerçekten Eser Yokmuş: Mika Raun Efektle Erkek Olsa Nasıl Görüneceğine Baktı

Mika Raun son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden. Gerek cinsiyet geçiş operasyonun ardından geçirdiği büyük değişimle gerek aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Mika Raun'un yaşadığı büyük değişim pek çok kişiyi şaşkına çevirdi ve estetik operasyonunu gerçekleştiren doktor bile araştırılıp bulundu. Bunun yanında sevgilisiyle yaşadığı aşırı romantik ilişki de pek çok kişiyi kıskandıran cinsten. Zaten Mika da nasıl gündem olacağını çok iyi bilen ve sosyal medyayı çok iyi kullananlarda.