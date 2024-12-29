Eski Halinden Gerçekten Eser Yokmuş: Mika Raun Efektle Erkek Olsa Nasıl Görüneceğine Baktı

Mika Raun son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden. Gerek cinsiyet geçiş operasyonun ardından geçirdiği büyük değişimle gerek aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Mika Raun'un yaşadığı büyük değişim pek çok kişiyi şaşkına çevirdi ve estetik operasyonunu gerçekleştiren doktor bile araştırılıp bulundu. Bunun yanında sevgilisiyle yaşadığı aşırı romantik ilişki de pek çok kişiyi kıskandıran cinsten. Zaten Mika da nasıl gündem olacağını çok iyi bilen ve sosyal medyayı çok iyi kullananlarda.
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Mika şimdi de bir Instagram filtresi ile erkek olsaydı nasıl görüneceğine baktı.
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Eski haline asla benzemeyen Mika'nın videosuna güldüren yorumlar da geldi.
İşte o video;
Yorumlara da birlikte bakalım;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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