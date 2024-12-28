Hamileyken Çok Güzel Görüneceğini Düşünen Bir Kadın Hamileliği Sırasında Yaşadığı Büyük Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEAipv...
Hamilelik süreci, bir kadının hayatındaki en önemli dönemlerden biridir ve bu süre zarfında vücutta bir dizi değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler, hem annenin hem de bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. Hamilelik, vücudun doğal bir süreci olmasına rağmen, bu dönemde meydana gelen değişiklikler kadınların hayatlarında büyük bir etki yaratabilir. Bu değişikliklerin çoğu geçicidir ve doğumdan sonra normale döner. Bu nedenle, hamilelik sürecinde yaşanan değişikliklerin farkında olmak ve bunları yönetmek önemlidir.
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Bir kadın hamileliği sırasında yaşadığı büyük değişimi paylaştı.
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Videoyu izleyenler ikisinin aynı insan olduğuna inanamadı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bütün anneler güzeldir💜