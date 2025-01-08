Arizona'da Hata Veren İnsansız Bir Araç İçinde Yolcu Varken Olduğu Yerde Dönmeye Başladı

ABD'de, insansız araçlar artık günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Bu teknolojik ilerleme, hayatımızı daha da kolaylaştırmak için kullanılan son yeniliklerden biri. Bu araçlar, hem günlük işlerimizi kolaylaştırmak, hem de daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için kullanılıyor. Fakat elbette bazı hatalarda meydana gelebiliyor tabii. Arizona'daki insansız araçlardan birinden güldüren bir görüntü geldi.