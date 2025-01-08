Arizona'da Hata Veren İnsansız Bir Araç İçinde Yolcu Varken Olduğu Yerde Dönmeye Başladı

ABD'de, insansız araçlar artık günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Bu teknolojik ilerleme, hayatımızı daha da kolaylaştırmak için kullanılan son yeniliklerden biri. Bu araçlar, hem günlük işlerimizi kolaylaştırmak, hem de daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için kullanılıyor. Fakat elbette bazı hatalarda meydana gelebiliyor tabii. Arizona'daki insansız araçlardan birinden güldüren bir görüntü geldi.
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Mike Johns isimli bir adamın bindiği araç bir süre sonra hata verdi.
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Olduğu yerde dönmeye başlayan aracın o anları tüm dünyada viral oldu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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