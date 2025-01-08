onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Arizona'da Hata Veren İnsansız Bir Araç İçinde Yolcu Varken Olduğu Yerde Dönmeye Başladı

Arizona'da Hata Veren İnsansız Bir Araç İçinde Yolcu Varken Olduğu Yerde Dönmeye Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.01.2025 - 22:45

İçerik Devam Ediyor

ABD'de, insansız araçlar artık günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Bu teknolojik ilerleme, hayatımızı daha da kolaylaştırmak için kullanılan son yeniliklerden biri. Bu araçlar, hem günlük işlerimizi kolaylaştırmak, hem de daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için kullanılıyor. Fakat elbette bazı hatalarda meydana gelebiliyor tabii. Arizona'daki insansız araçlardan birinden güldüren bir görüntü geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mike Johns isimli bir adamın bindiği araç bir süre sonra hata verdi.

Mike Johns isimli bir adamın bindiği araç bir süre sonra hata verdi.

Olduğu yerde dönmeye başlayan aracın o anları tüm dünyada viral oldu.

Olduğu yerde dönmeye başlayan aracın o anları tüm dünyada viral oldu.

İşte o anlar;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın