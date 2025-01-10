onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tamamen Kül Olmuş: Paris Hilton Los Angeles'taki Yangında Kaybettiği Evinin Son Halini Paylaştı

Tamamen Kül Olmuş: Paris Hilton Los Angeles'taki Yangında Kaybettiği Evinin Son Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2025 - 19:55

Los Angeles günlerdir yangın faciası ile mücadele ediyor bildiğiniz gibi. Pek çok bölgeyi neredeyse yok eden yangın henüz kontrol altına alınamadı. Birçok ev ve bölge ise tahliye edildi. Los Angeles'ta evi olan ünlü isimlerden de kötü haberler geldi. Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Turabi Çamkıran hem evinin hem de arabasının yandığını açıkladı. Bir kötü haber de Paris Hilton'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paris Hilton yangından etkilenen evinin geldiği son hali paylaştı.

Paris Hilton yangından etkilenen evinin geldiği son hali paylaştı.

Neredeyse tüm evinin küle döndüğü görülen Paris Hilton, yangınla mücadele eden ekiplere de teşekkürlerini sundu.

Neredeyse tüm evinin küle döndüğü görülen Paris Hilton, yangınla mücadele eden ekiplere de teşekkürlerini sundu.

İşte evin son hali;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın