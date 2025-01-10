Tamamen Kül Olmuş: Paris Hilton Los Angeles'taki Yangında Kaybettiği Evinin Son Halini Paylaştı

Los Angeles günlerdir yangın faciası ile mücadele ediyor bildiğiniz gibi. Pek çok bölgeyi neredeyse yok eden yangın henüz kontrol altına alınamadı. Birçok ev ve bölge ise tahliye edildi. Los Angeles'ta evi olan ünlü isimlerden de kötü haberler geldi. Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Turabi Çamkıran hem evinin hem de arabasının yandığını açıkladı. Bir kötü haber de Paris Hilton'dan geldi.