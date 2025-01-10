Tamamen Kül Olmuş: Paris Hilton Los Angeles'taki Yangında Kaybettiği Evinin Son Halini Paylaştı
Tamamen Kül Olmuş: Paris Hilton Los Angeles'taki Yangında Kaybettiği Evinin Son Halini Paylaştı
Los Angeles günlerdir yangın faciası ile mücadele ediyor bildiğiniz gibi. Pek çok bölgeyi neredeyse yok eden yangın henüz kontrol altına alınamadı. Birçok ev ve bölge ise tahliye edildi. Los Angeles'ta evi olan ünlü isimlerden de kötü haberler geldi. Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Turabi Çamkıran hem evinin hem de arabasının yandığını açıkladı. Bir kötü haber de Paris Hilton'dan geldi.
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Paris Hilton yangından etkilenen evinin geldiği son hali paylaştı.
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Neredeyse tüm evinin küle döndüğü görülen Paris Hilton, yangınla mücadele eden ekiplere de teşekkürlerini sundu.
İşte evin son hali;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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