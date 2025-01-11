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Felaket Giderek Büyüyor: Kaliforniya Eyaletinde Ateş Hortumu Oluştuğu Anlar Kaydedilidi

Felaket Giderek Büyüyor: Kaliforniya Eyaletinde Ateş Hortumu Oluştuğu Anlar Kaydedilidi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2025 - 22:24

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Los Angeles'taki yangın günlerdir devam ediyor. Hala kontrol altına alınamayan bu korkunç felaket, evleri ve arabaları kül etti. Aynı zamanda can kayıplarına da sebep oldu. Ekipler günlerdir canla başla mücadele ediyor. Şehrin dört bir yanından yürekleri ağza getiren görüntüler gelmeye devam ediyor.

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Kaliforniya'da yangının ortasında alev hortumu oluştuğu görüldü.

Kaliforniya'da yangının ortasında alev hortumu oluştuğu görüldü.

Ortaya çıkan görüntü, durumun ciddiyetini bir kere daha ortaya koydu.

Ortaya çıkan görüntü, durumun ciddiyetini bir kere daha ortaya koydu.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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withlove

Ne oluyor yahu, bir felaket bitmeden diğeri başlıyor.. Tanrı yardımcınız olsun 😒