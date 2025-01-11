Felaket Giderek Büyüyor: Kaliforniya Eyaletinde Ateş Hortumu Oluştuğu Anlar Kaydedilidi

Los Angeles'taki yangın günlerdir devam ediyor. Hala kontrol altına alınamayan bu korkunç felaket, evleri ve arabaları kül etti. Aynı zamanda can kayıplarına da sebep oldu. Ekipler günlerdir canla başla mücadele ediyor. Şehrin dört bir yanından yürekleri ağza getiren görüntüler gelmeye devam ediyor.