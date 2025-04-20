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"Fazla Black Mirror İzlenmiş": Prof. Dr. Celal Şengör "Ölümsüzlük Bulunabilecek mi?" Sorusunu Yanıtladı

"Fazla Black Mirror İzlenmiş": Prof. Dr. Celal Şengör "Ölümsüzlük Bulunabilecek mi?" Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2025 - 10:46

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Ölümsüzlük, insanlık tarihinde daima merak uyandıran ve üzerinde durulan bir konu olmuştur. Bilim ve felsefe çevrelerinde sürekli tartışılan bir konu olan ölümsüzlüğün var olup olmayacağı, hepimizin içinde bir yerlerde yanıtını aradığı bir soru. Bu gizemli kavram, insanın varoluşsal sorgulamalarının merkezinde yer alırken, aynı zamanda bilim dünyasının da en büyük bulmacalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Özlem Gürer, konuğu Prof. Dr. Celal Şengör'e 'Ölümsüzlük bulunabilecek mi?' sorusunu sordu. Bunun çok kolay olduğunu söyleyen Şengör 'Beyin bir bilgisayar. Beyine eşdeğer bir bilgisayar yapıp senin beynini ona yükleyebilirsem bitti ölümsüzsün.' sözleriyle, nasıl yapılabileceğini anlattı.

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Buradan İzleyebilirsiniz;

Ölümsüzlüğün gerçekten var olup olmadığına dair bir sonuca ulaşılabilmiş değil; ancak bu konu hakkındaki tartışmalar ve araştırmalar, insanlık için önemli bir merak unsuru olmaya devam ediyor.

Ölümsüzlüğün gerçekten var olup olmadığına dair bir sonuca ulaşılabilmiş değil; ancak bu konu hakkındaki tartışmalar ve araştırmalar, insanlık için önemli bir merak unsuru olmaya devam ediyor.

Bu mesele kitaplara, dizlere ve filmlere de sık sık konu oluyor. Celal Şengör'ün yaptığı bu ölümsüzlük tanımı da pek çok dizi ve filme benzetildi. Şengör'ün yorumunu okuyanlar anlattıklatının Black Mirror, Cassandra, Altered Carbon gibi yapımlara benzetti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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