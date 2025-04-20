"Fazla Black Mirror İzlenmiş": Prof. Dr. Celal Şengör "Ölümsüzlük Bulunabilecek mi?" Sorusunu Yanıtladı

Ölümsüzlük, insanlık tarihinde daima merak uyandıran ve üzerinde durulan bir konu olmuştur. Bilim ve felsefe çevrelerinde sürekli tartışılan bir konu olan ölümsüzlüğün var olup olmayacağı, hepimizin içinde bir yerlerde yanıtını aradığı bir soru. Bu gizemli kavram, insanın varoluşsal sorgulamalarının merkezinde yer alırken, aynı zamanda bilim dünyasının da en büyük bulmacalarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Özlem Gürer, konuğu Prof. Dr. Celal Şengör'e 'Ölümsüzlük bulunabilecek mi?' sorusunu sordu. Bunun çok kolay olduğunu söyleyen Şengör 'Beyin bir bilgisayar. Beyine eşdeğer bir bilgisayar yapıp senin beynini ona yükleyebilirsem bitti ölümsüzsün.' sözleriyle, nasıl yapılabileceğini anlattı.