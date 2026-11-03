İmkansızı İsteyen 4 Burç: Onlar İçin "Olmaz" Diye Bir Kelime Yok!
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Kimi insanlar ellerindekiyle yetinmeyi bilir, kimileri ise hep bir adım ötesini ister. Herkesin 'Bu iş olmaz' dediği yerde onların aklından tek bir soru geçer: 'Neden olmasın ki?' Tabii bu burçlar için hayallerin de bir sınırı yoktur. Ulaşılmaz görünen hedefler onları korkutmaz, aksine harekete geçirir.
İşte imkansızı isteyen o 4 burç!
Koç
Yay
Kova
Balık
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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