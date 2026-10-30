Yoktan Var Eden 4 Burç: Dokundukları Her Şeyi Bolluğa ve Berekete Dönüştürüyorlar
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Herkesin çevresinde böyle biri vardır! Elinde neredeyse hiçbir şey yokken bir bakmışsınız küçük bir fikirden koca bir iş, birkaç kuruştan düzenli bir birikim yaratmış. Siz buna şans mı dersiniz, sabır mı, yoksa bambaşka bir yetenek mi? Belki de hepsi, değil mi?
Astrolojiye göre bazı burçlar, bolluk ve bereketi kendi elleriyle yaratma konusunda doğuştan yetenekli. Ellerinin değdiği her şeyi büyütüyor, sıfırdan başlamaktan da hiç korkmuyorlar.
İşte yoktan var eden o 4 burç!
Boğa
Oğlak
Başak
Akrep
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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