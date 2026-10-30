Burcunuza Göre Hangi Yunan Tanrısısınız? İşte 2 Bin Yıllık Antik Liste!

Burçlarla Yunan tanrıları arasındaki bağ, sandığınızdan çok daha eski! Romalı şair Marcus Manilius, M.S. 1. yüzyılda kaleme aldığı Astronomica adlı eserinde Zodyak'ın 12 burcunu farklı tanrı ve tanrıçaların korumasına vermişti. Aradan yaklaşık 2 bin yıl geçmesine rağmen bu eşleştirmeler, antik astroloji tarihinin en ilginç kayıtlarından biri olmayı sürdürüyor.

Üstelik Manilius'un listesi, bugün bildiğimiz burç yorumlarından oldukça farklı. Koç'un koruyucusu savaş tanrısı Ares değil bilgelik tanrıçası Athena, Akrep'in koruyucusu ise Hades değil savaş tanrısı Ares! Peki sizin burcunuzun antik mitolojideki koruyucusu kim?

İşte Manilius'un Astronomica eserindeki gerçek eşleşmeler!

Shymea