Ay Takvimine Göre Kasım 2026 Saç Kesim Günleri: Bu Ay Saçınızı Kestirmeden Önce Mutlaka Okuyun!

Havalar soğudu, atkılar ve bereler dolaptan çıktı. Kışa girmeden saçlara bir bakım yapmanın tam zamanı! Üstelik bu ay gökyüzü de saç değişikliği isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Ekim başından beri geri hareket eden güzelliğin gezegeni Venüs ve iletişim gezegeni Merkür, Kasım'ın ortasında yeniden düz harekete geçiyor.

Ay ise 9 Kasım'da Akrep burcunda yenilenip 24 Kasım'da İkizler burcunda doluyor. Peki Ay takvimine göre Kasım ayında saç kesimi için hangi günler öne çıkıyor?

İşte Ay takvimine göre Kasım 2026 saç kesim günleri ve saç bakım ritüeli!