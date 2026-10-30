Ay Takvimine Göre Kasım 2026 Saç Kesim Günleri: Bu Ay Saçınızı Kestirmeden Önce Mutlaka Okuyun!
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Havalar soğudu, atkılar ve bereler dolaptan çıktı. Kışa girmeden saçlara bir bakım yapmanın tam zamanı! Üstelik bu ay gökyüzü de saç değişikliği isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Ekim başından beri geri hareket eden güzelliğin gezegeni Venüs ve iletişim gezegeni Merkür, Kasım'ın ortasında yeniden düz harekete geçiyor.
Ay ise 9 Kasım'da Akrep burcunda yenilenip 24 Kasım'da İkizler burcunda doluyor. Peki Ay takvimine göre Kasım ayında saç kesimi için hangi günler öne çıkıyor?
İşte Ay takvimine göre Kasım 2026 saç kesim günleri ve saç bakım ritüeli!
Kasım Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?
Kasım Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?
Kasım Ayının Nötr Günleri: Bakım ve Küçük Dokunuşlar İçin Uygun Tarihler
Kasım Ayına Özel Saç Bakım Ritüeli
Kasım'ın Kuralı: Radikal Değişim İçin Beklenen An Geldi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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