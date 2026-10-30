article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
, Güzellik
Ay Takvimine Göre Kasım 2026 Saç Kesim Günleri: Bu Ay Saçınızı Kestirmeden Önce Mutlaka Okuyun!

Ay Takvimine Göre Kasım 2026 Saç Kesim Günleri: Bu Ay Saçınızı Kestirmeden Önce Mutlaka Okuyun!

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Havalar soğudu, atkılar ve bereler dolaptan çıktı. Kışa girmeden saçlara bir bakım yapmanın tam zamanı! Üstelik bu ay gökyüzü de saç değişikliği isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Ekim başından beri geri hareket eden güzelliğin gezegeni Venüs ve iletişim gezegeni Merkür, Kasım'ın ortasında yeniden düz harekete geçiyor.

Ay ise 9 Kasım'da Akrep burcunda yenilenip 24 Kasım'da İkizler burcunda doluyor. Peki Ay takvimine göre Kasım ayında saç kesimi için hangi günler öne çıkıyor?

İşte Ay takvimine göre Kasım 2026 saç kesim günleri ve saç bakım ritüeli!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kasım Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Kasım Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Ay takvimi geleneğinde, büyüyen Ay döneminde kesilen saçların daha hızlı ve gür uzadığına inanılıyor. Kasım'da bu dönem, 9 Kasım'daki Yeni Ay'ın ardından başlayıp 24 Kasım'daki Dolunay'a kadar sürüyor. Bu dönemde öne çıkan tarihler şunlar:

  • 11 - 12 Kasım: Ay Yay burcunda, büyüyen Ay'ın ilk günleri. Ateş enerjisi hacim ve canlılıkla ilişkilendiriliyor. Saçına hareket katmak isteyenler için güzel bir başlangıç.

Not: Merkür 13 Kasım'a kadar geri hareketini sürdürüyor. Kuaförünüzle yanlış anlaşılmamak için istediğiniz modelin fotoğrafını yanınıza almayı unutmayın.

  • 14 - 15 Kasım: Ay Oğlak burcunda, Merkür ve Venüs de yeniden düz harekette. Toprak burcu dip ve kök gücüyle ilişkilendiriliyor. Kış öncesi güçlendirici bir kesim ve dökülmeye karşı uç alma için ayın en dengeli günleri.

  • 21 - 22 Kasım: Ay Koç burcunda ve enerji yükselişte. Kısa saçlıların formunu tazelemesi, cesur bir model denemek isteyenlerin de adım atması için ideal.

  • 23 Kasım: Dolunay'dan bir gün önce Ay Boğa burcunda. Boğa'nın sakin ve topraklayan enerjisi, kesimin formunu uzun süre korumasına yardım ediyor. Sık kuaföre gitmek istemeyenler bu tarihi not etsin.

Kasım Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?

Kasım Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?

Kuaför koltuğundan pişmanlıkla kalkmamak için bu tarihlerde randevu almamanız öneriliyor:

  • 8 - 9 Kasım: Ay Akrep burcunda ve 9 Kasım'da Yeni Ay gerçekleşiyor. Ay'ın ışığının sıfıra indiği bugünler, geleneksel olarak kesimden çok niyet ve dinlenme için ayrılıyor.

  • 18 - 19 Kasım: Ay Balık burcunda. Su burçlarının saçı hassaslaştırdığına inanılıyor. Boya ve kimyasal işlemleri bugünlere denk getirmeyin.

  • 24 Kasım: İkizler burcunda Dolunay. Duyguların ve kararsızlığın yükseldiği bugün, ani bir 'Hepsini kesin!' kararı için ayın en riskli günü.

  • 27 - 28 Kasım: Ay Yengeç burcunda ve küçülüyor. Hassas su enerjisi nedeniyle boya, perma ya da keratin gibi işlemleri ertelemekte fayda var.

Kasım Ayının Nötr Günleri: Bakım ve Küçük Dokunuşlar İçin Uygun Tarihler

Kasım Ayının Nötr Günleri: Bakım ve Küçük Dokunuşlar İçin Uygun Tarihler

Büyük bir değişiklik yerine kırıkları aldırmak, fön çektirmek ya da bakım yaptırmak istiyorsanız 1, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 17, 20, 25, 26, 29 ve 30 Kasım tarihlerini değerlendirebilirsiniz.

Bugünlerin bazıları küçük dokunuşlar için ayrıca öne çıkıyor. 4 - 5 Kasım'da Ay Başak burcunda, titiz Başak enerjisi kırık uç temizliğine uygun. 6 - 7 Kasım'da Ay Terazi'de, saç maskesi ve bakım için keyifli günler. 16 - 17 Kasım'da Ay Kova'da, kakül denemek isteyenler bu tarihleri değerlendirebilir. 25 - 26 Kasım'da ise Ay İkizler'de, yeni bir şekillendirme ya da fön tekniği denemek için güzel bir zaman.

Kasım Ayına Özel Saç Bakım Ritüeli

Kasım Ayına Özel Saç Bakım Ritüeli

9 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı saç kesmek için uygun bir gün sayılmasa da yenilenme niyeti için güçlü bir tarih. Akrep, astrolojide dönüşümün ve arınmanın burcu olarak biliniyor. Bu ritüel, kış öncesi saç bakımınızı bu yenilenme enerjisiyle buluşturuyor.

Kasım'da Akrep Yeni Ayı ile Arınma Niyeti

  • Ritüel İçin Gerekenler: 9 Kasım akşamı bir avuç kuru biberiyeyi bir su bardağı kaynar suyla demleyin ve ılımaya bırakın. Biberiye, saç bakımında uzun zamandır kullanılan bir bitki.

  • Arınma: Saçınızı her zamanki gibi yıkadıktan sonra ılımış biberiye suyunu son durulama olarak saç diplerinize dökün ve parmak uçlarınızla birkaç dakika masaj yapın.

  • Niyet: Saçınız kururken bu ay hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bir alışkanlığı bir kağıda yazın. Kağıdı katlayıp bir kenara kaldırın. 14 Kasım sonrasındaki ilk kuaför randevunuzda kesilen uçlarla birlikte o alışkanlığı da geride bırakın.

Kasım'ın Kuralı: Radikal Değişim İçin Beklenen An Geldi

Kasım'ın Kuralı: Radikal Değişim İçin Beklenen An Geldi

Astrolojide Venüs güzelliği ve dış görünüşü, Merkür ise iletişimi temsil ediyor. Ekim ayında radikal değişiklikleri ertelemenizi önermiştik. Çünkü geri hareket dönemlerinde görünüşte yapılan büyük değişikliklerin sonradan pişmanlık yaratabileceğine inanılıyor.

İyi haber şu ki Merkür 13 Kasım'da, Venüs ise 13'ü 14'e bağlayan gece yeniden düz harekete geçiyor. Yani kısacık bir bob, renk değişimi ya da ilk kez perma gibi uzun zamandır ertelediğiniz kararlar için beklediğiniz an geldi!

Kasım'da Ay'ın ritmi ise şöyle:

  • 1 - 8 Kasım: Küçülen Ay, saç kesimi için daha sakin bir dönem olarak değerlendiriliyor.

  • 10 - 23 Kasım: Büyüyen Ay, saçın uzamasını desteklemek isteyenlerin tercih ettiği dönem.

  • 25 - 30 Kasım: Yeniden küçülen Ay, formu korumak isteyenler için sakin bir dönem.

Siz de kışa yeni bir saçla girmeye hazır olun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın