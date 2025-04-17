Prof. Dr. İlber Ortaylı Yanıtladı: Coğrafya Kader midir?

'Coğrafya kaderdir' ifadesi, belki de çoğumuzun aşina olduğu bir sözdür. Peki bu ifade ne kadar doğru? Coğrafyanın hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmaz fakat gerçekten de coğrafya, yaşamımız ve kültürümüzle birlikte tüm kaderimizi belirleyen bir faktör müdür?

Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV isimli Youtube kanalında Candaş Tolga Işık ile birlikte yaptığı 'Cahille Sohbeti Kestim' isimli programında bu soruya yanıt verdi.