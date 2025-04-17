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Prof. Dr. İlber Ortaylı Yanıtladı: Coğrafya Kader midir?

Prof. Dr. İlber Ortaylı Yanıtladı: Coğrafya Kader midir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 20:11 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 20:25

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'Coğrafya kaderdir' ifadesi, belki de çoğumuzun aşina olduğu bir sözdür. Peki bu ifade ne kadar doğru? Coğrafyanın hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmaz fakat gerçekten de coğrafya, yaşamımız ve kültürümüzle birlikte tüm kaderimizi belirleyen bir faktör müdür? 

Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV isimli Youtube kanalında Candaş Tolga Işık ile birlikte yaptığı 'Cahille Sohbeti Kestim' isimli programında bu soruya yanıt verdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İlk kez Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Yaşadığım Gibi" eserinde geçen bu sözü Candaş Tolga Işık, Ortaylı'ya sordu.

İlk kez Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Yaşadığım Gibi" eserinde geçen bu sözü Candaş Tolga Işık, Ortaylı'ya sordu.

Ortaylı bu soruya Mustafa Kemal Atatürk ile cevap vererek 'Türk tarihinin kaderini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk’tür. Coğrafya kaderdir ama işte kaderi de değiştiriverirsin böyle. Türkler bunu yapan bir millet.' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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