Prof. Dr. İlber Ortaylı Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetiyle İlgili Konuştu:"Kanunların Usulünün Değişmesi Lazım"

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bir pazarda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine pek çok mesele konuşulmaya başlandı. Minguzzi'yi katledenlerin de çocuk olması ve çocuk olarak yargılanacak olmaları tartışma konusu haline geldi. Özellikle cinayetlerde 'Suça sürüklenen çocuk' kavramının değişmesi üzerine talepler ortaya çıktı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı da bu mesele hakkında konuştu. KAFA TV isimli YouTube kanalında Candaş Tolga Işık ile yaptığı Cahille Sohbeti Kestim programında Minguzzi hakkında konuşan Ortaylı 'İğrenç, aşağılık ve uyarıcı bir olay… 16-17 yaşında çocuklar artık çocuk suçlusu sayılmıyor dünyada. Kanunlarımızın usulünün değişmesi lazım.' dedi.