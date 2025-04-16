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Prof. Dr. İlber Ortaylı Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetiyle İlgili Konuştu:"Kanunların Usulünün Değişmesi Lazım"

Prof. Dr. İlber Ortaylı Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetiyle İlgili Konuştu:"Kanunların Usulünün Değişmesi Lazım"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 21:32

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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bir pazarda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine pek çok mesele konuşulmaya başlandı. Minguzzi'yi katledenlerin de çocuk olması ve çocuk olarak yargılanacak olmaları tartışma konusu haline geldi. Özellikle cinayetlerde 'Suça sürüklenen çocuk' kavramının değişmesi üzerine talepler ortaya çıktı. 

Prof. Dr. İlber Ortaylı da bu mesele hakkında konuştu. KAFA TV isimli YouTube kanalında Candaş Tolga Işık ile yaptığı Cahille Sohbeti Kestim programında Minguzzi hakkında konuşan Ortaylı 'İğrenç, aşağılık ve uyarıcı bir olay… 16-17 yaşında çocuklar artık çocuk suçlusu sayılmıyor dünyada. Kanunlarımızın usulünün değişmesi lazım.' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bir pazarda trajik bir bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bir pazarda trajik bir bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

Mattia Ahmet, saldırının ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gördü, ancak tüm çabalara rağmen yaşamını kaybetti. Bu trajik olay, sadece ailesini ve yakınlarını değil, tüm ülkeyi derinden etkiledi. Davanın görüleceği gün, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, Minguzzi ailesine destek olmak ve adaletin tecelli etmesini beklemek için adliyeye akın etti. Davanın ikinci duruşması 8 Mayıs'ta görülecek

Suçluların 18 yaşından küçük olması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Suçluların 18 yaşından küçük olması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Kimileri yasaların değişmesi gerektiğini, bu suçluların çocuk sayılmayacağını savunurken kimileri ise 'suça sürüklenen çocuk' kavramanın değişmesinin farklı sonuçları olabileceğini dile getirdi.

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O tartışmayı sizinle burada paylaşmıştık;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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