2 – 8 Kasım Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Kasım ayına yüksek bir enerji ve yepyeni konserlerle hızlı bir giriş yapıyoruz! 2 – 8 Kasım 2026 haftasında müzikseverleri Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de efsanevi bir takvim bekliyor. Türk pop müziğinin devleri Murat Boz, Serdar Ortaç ve Nilüfer'den; alternatif müziğin starları Mabel Matiz, Can Bonomo ve Emir Can İğrek'e kadar muazzam bir yıldızlar geçidi sahneleri dolduracak.

Peki en iyi parti nerede? Bu hafta hangi konserler var? Nerede canlı müzik dinlenir? İşte 2 – 8 Kasım konser ve etkinlik rehberiniz hazır!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.