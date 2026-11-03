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2 – 8 Kasım Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

2 – 8 Kasım Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 23:08
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Kasım ayına yüksek bir enerji ve yepyeni konserlerle hızlı bir giriş yapıyoruz! 2 – 8 Kasım 2026 haftasında müzikseverleri Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de efsanevi bir takvim bekliyor. Türk pop müziğinin devleri Murat Boz, Serdar Ortaç ve Nilüfer'den; alternatif müziğin starları Mabel Matiz, Can Bonomo ve Emir Can İğrek'e kadar muazzam bir yıldızlar geçidi sahneleri dolduracak.

Peki en iyi parti nerede? Bu hafta hangi konserler var? Nerede canlı müzik dinlenir? İşte 2 – 8 Kasım konser ve etkinlik rehberiniz hazır!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara'da kasım ayının ilk haftası, dev stadyum konserleri, şık senfonik dinletiler ve enerjisi hiç düşmeyen pop partileriyle ısınıyor.

Pop, Rock & Ana Akım

  • Nilüfer - Senfonik Geceler: 5 Kasım Perşembe 21.00'de Congresium Ankara'da unutulmaz şarkılarını dev bir orkestrayla seslendiriyor.

  • Batu Akdeniz: 5 Kasım Perşembe 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da enerjik performansıyla yerini alıyor.

  • Redd: 6 Kasım Cuma 21.00'de Jolly Joker Ankara'da rock rüzgarları estiriyor.

  • Zakkum: 6 Kasım Cuma 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor.

  • Manuş Baba: 6 Kasım Cuma 20.00'de Ankara Milyon Event Hall'da samimi şarkılarını seslendiriyor.

  • Murat Boz: 7 Kasım Cumartesi 20.00'de Günay Restaurant Ankara'da unutulmaz hitlerini binlerce kişiyle hep bir ağızdan söylüyor.

  • Can Bonomo: 7 Kasım Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da bitmeyen enerjisiyle sahneyi sallıyor.

  • Ari Barokas: 7 Kasım Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da alternatif rock tınılarıyla mest ediyor.

  • Emre Aydın: 7 Kasım Cumartesi günü Ankara Milyon Event Hall sahnesinde melankolik rock rüzgarı estiriyor.

  • Seksendört 20. Yıl Özel Konseri: 8 Kasım Pazar 20.00'de Congresium Ankara'da efsanevi şarkılarını 20. yıla özel konseptle sunuyor.

Alternatif Sahne, Rap, Akustik & Klasik Müzik

  • Şekersiz: 3 Kasım Salı 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta sahne alıyor.

  • Talha Aslan & Obsidian: 3 Kasım Salı 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da müzikseverlerle buluşuyor.

  • Konstantinos Argiros: 4 Kasım Çarşamba 21.00'de Congresium Ankara'da Yunan ezgilerini sahneye taşıyor.

  • Jefe: 4 Kasım Çarşamba 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da rap performansıyla yer alıyor.

  • Gece Üç Gibi & Yabancılar: 4 Kasım Çarşamba 21.00'de Kulüp Müjgan'da sahnede.

  • Agresif Project: 4 Kasım Çarşamba 21.21'de Haymatlos Mekan'da dinleyicilerle buluşuyor.

  • Kendimden Hallice: 4 Kasım Çarşamba 21.30'da IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta performans sergiliyor.

  • Can Gox: 4 Kasım Çarşamba 21.30'da İnsula'da güçlü ve özgün sesiyle sahnede.

  • Ali Talha Çevik: 4 Kasım Çarşamba 21.30'da IF Performance Hall Tepe Prime'da yerini alıyor.

  • İbrahim Sarıpınar: 4 Kasım Çarşamba 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da sevilen şarkılarını söylüyor.

  • KAMUFLE w/HALFSPACE: 5 Kasım Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta rap rüzgarı estiriyor.

  • Anaf Reunion Tour: 5 Kasım Perşembe 21.30'da Holly Stone Performance Hall Ankara'da sahnede devleşiyor.

  • Delil Dilanar: 6 Kasım Cuma 20.00'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde türkülerini seslendiriyor.

  • Ezginin Günlüğü: 6 Kasım Cuma günü Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde yılların eskitemediği şarkılarını söylüyor.

  • Hey! Douglas: 6 Kasım Cuma 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta elektronik beatleri nostaljiyle buluşturuyor.

  • Bülent Ortaçgil - Birsen Tezer: 7 Kasım Cumartesi 20.00'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde ruhu dinlendiren bir müzik ziyafeti veriyor.

  • No Land: 7 Kasım Cumartesi 21.00'de Kulüp Müjgan'da müzikal zenginliğiyle büyülüyor.

  • Derya Yıldırım & Grup Şimşek: 8 Kasım Pazar 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta saykedelik Anadolu tınılarıyla sahnede.

  • Fidem Fii: 8 Kasım Pazar 21.21'de Haymatlos Mekan'da alternatif performans sergiliyor.

  • Murder King: 8 Kasım Pazar 21.30'da IF Performance Hall Tepe Prime'da sert rock ritimleriyle sahneyi sarsıyor.

  • Kayra Konseri Pre-KOZ Tour 'Albüm Lansman': 8 Kasım Pazar günü SoldOut Performance Hall Ankara'da rap coşkusunu zirveye taşıyor.

Konsept Geceler, Festivaller ve Eğlence

  • Kerimcan Durmaz: 4 Kasım Çarşamba 23.00'te Three Ankara'da yüksek tempolu şovuyla sahnede.

  • Ceren Gündoğdu Candle Session: 5 Kasım Perşembe 20.30'da Ankara Çayyolu Sahne'de mum ışığında masalsı bir dinleti sunuyor.

  • Müge Alpay & Sezen Gecesi: 5 Kasım Perşembe 20.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da nostaljik anlar yaşatıyor.

  • Candles and Echoes: Golden Swan: 6 Kasım Cuma 20.00'de CSO Ada Ankara - Ana Salon'da büyülü bir atmosfer yaşatıyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 6 Kasım Cuma günü IF Performance Hall Tepe Prime'da geçmişe yolculuk yaptırıyor.

  • Kış Diskosu: 7 Kasım Cumartesi 20.00'de JW Marriott Ankara'da müzikseverleri bekliyor.

  • Uluslararası Filistin Dayanışma Gecesi - Le Trio Joubran: 7 Kasım Cumartesi 21.00'de CSO Ada Ankara - Ana Salon'da görkemli bir anma gecesi yaşatıyor.

  • 90'lar Türkçe Pop Partisi: 7 Kasım Cumartesi günü IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta nostaljiyi zirveye taşıyor.

  • Duende Flamenco: 7 Kasım Cumartesi 21.00'de Sheraton Ankara Hotel & Convention Center - The Clubhouse Jazz Bar'da Flamenko rüzgarı estiriyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de kasım akşamları; Türk pop müziğinin ustalarından, melankolik rock devlerine ve enerjisi bitmeyen konsept partilere uzanan eşsiz bir müzik yelpazesi sunuyor.

Dev İsimler, Pop & Rock

  • Serdar Ortaç: 4 Kasım Çarşamba 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 90'ların ruhunu ateşleyip kesintisiz bir pop gecesi yaşatıyor.

  • Yedinci Ev: 4 Kasım Çarşamba 21.00'de SoldOut Performance Hall'da sahnede.

  • Zakkum: 5 Kasım Perşembe 20.30'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda güçlü rock performansıyla hayranlarını bekliyor.

  • Yüksek Sadakat: 6 Kasım Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall'da rock rüzgarları estiriyor.

  • Yeni Türkü: 6 Kasım Cuma 22.30'da Skaff PSM Alsancak'ta yıllara meydan okuyan şarkılarıyla sahnede.

  • Çelik: 6 Kasım Cuma 23.00'te Ooze Venue'de dinleyicilerle buluşuyor.

  • Koray Avcı (Yemekli Gala): 7 Kasım Cumartesi 20.30'da Balçova Termal Otel'de şık bir yemek eşliğinde hit şarkılarını söylüyor.

  • Mabel Matiz: 7 Kasım Cumartesi 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda eşsiz vokali ve sanatsal şovuyla devleşiyor.

  • Vega: 7 Kasım Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall'da rock ruhunu zirveye taşıyor.

  • Emir Can İğrek: 7 Kasım Cumartesi 23.00'te Ooze Venue'de iddialı enerjisiyle sahneyi sallıyor.

Alternatif Sahne, Rap, Akustik & Etkinlikler

  • Bora Gencer ile Müzikli Kabare 'Dedim İyi Fikir': 2 Kasım Pazartesi 20.30'da PENGUEN Kültür Sanat Bistro & Comedy Club ve Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde eğlenceli bir müzikli gösteri sunuyor.

  • Sancak: 5 Kasım Perşembe 21.00'de SoldOut Performance Hall'da sevilen şarkılarını seslendiriyor.

  • Turan Şengül: 6 Kasım Cuma 20.30'da Defxane / İzmir'de sahne alıyor.

  • Sufle: 6 Kasım Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de yerini alıyor.

  • Jefe: 8 Kasım Pazar 21.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de rap fırtınası estiriyor.

  • Şam: 8 Kasım Pazar 22.00'de Ooze Venue'de sahnede devleşiyor.

  • Touche: 8 Kasım Pazar 22.00'de SoldOut Performance Hall'da dinleyicilerle buluşuyor.

Konsept Geceler & Festivaller

  • Uluslararası Filistin Dayanışma Gecesi - Le Trio Joubran: 6 Kasım Cuma 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda duygu yüklü ve anlamlı bir dinleti yaşatıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Jefe: 5 Kasım Perşembe 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da rap coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Goodvibe: 6 Kasım Cuma 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da sahnede.

  • Lvbel C5: 6 Kasım Cuma 22.00'de Club Inferno Mania Bursa'da yükselen trap beatleriyle tempoyu artırıyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 6 Kasım Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da nostaljiyi doruklara taşıyor.

  • SCHOOLER PARTY: 6 Kasım Cuma 23.45'te Deli Sahne Bursa'da üniversite öğrencilerine özel düzenlenen etkinlikte DJ AHMTACR & ARNAS & ÇELİK ile eğlence zirveye taşınıyor. 

  • Lil Zey: 7 Kasım Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da sahnede devleşiyor.

  • Tanerman: 7 Kasım Cumartesi 23.00'te Deli Sahne Bursa'da DJ setinin başında enerjiyi zirvede tutuyor.

  • 90'lar Partisi: 8 Kasım Pazar 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da hafta sonunu bitmeyen dansla kapatıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 6 Kasım Cuma 20.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de eğlenceli anlar yaşatıyor.

  • Brek: 6 Kasım Cuma 21.00'de İzole'de sahnede yer alıyor.

  • Jefe: 6 Kasım Cuma 21.00'de Holly Garden Eskişehir'de rap coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Emre Aydın: 6 Kasım Cuma 21.30'da Milyon Performance Hall Eskişehir'de melankolik rock parçalarını dev bir koro eşliğinde söylüyor.

  • AYDEED: 6 Kasım Cuma 22.00'de SPR Pub Eskişehir'de performans sergiliyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 7 Kasım Cumartesi 20.00'de Holly Garden Eskişehir'de nostaljik eğlenceye davet ediyor.

  • Duygu Kazan'la 90'lar Retrosu: 7 Kasım Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de 90'ların unutulmaz şarkılarını çalıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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