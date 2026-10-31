2 – 8 Kasım İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri, DJ Performansları ve Partileri

Kasım ayının serin rüzgarlarına inat, İstanbul sahneleri müziğin sıcaklığı ve eğlencenin ateşiyle yanmaya devam ediyor! Yeni ayın ilk haftasında Edis, Şebnem Ferah, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Melek Mosso ve Hande Yener gibi dev isimler şehri adeta festival alanına çeviriyor. Akustik tınılardan coşkulu pop ritimlerine, sert rock ezgilerinden eğlence dolu konsept partilere uzanan geniş yelpazede harika bir hafta bizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En iyi 90'lar parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 2 – 8 Kasım İstanbul etkinlik rehberi!

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