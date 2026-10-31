2 – 8 Kasım İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri, DJ Performansları ve Partileri

Şehrin İyi Hali Final Konseri - Selin Geçit: 2 Kasım Pazartesi saat 19.00'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde haftanın enerjisini zirvede başlatıyor.
Karaca Konseri: 2 Kasım Pazartesi saat 20.30'da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi mekanında güçlü sesiyle dinleyenleri kucaklıyor.
Ayta Sözeri: 2 Kasım Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde muazzam yorumuyla açık havayı inletiyor.
Emir Can İğrek: 3 Kasım Salı saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde dillerden düşmeyen hitleriyle müzikseverleri mest ediyor.
Mert Demir: 4 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde modern tınılarıyla kendine hayran bırakıyor.
Gizo: 4 Kasım Çarşamba saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında ritmi bir an bile düşürmeden eğlendiriyor.
Edis: 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günleri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde devasa sahne şovlarıyla kalabalıkları coşturuyor.
Mert Çodur Konseri: 5 Kasım Perşembe saat 21.30'da Blind Istanbul sahnesinde samimi ve içten bir müzik akşamı sunuyor.
Melisa Karakurt - Kadıköy İstanbul Konseri: 5 Kasım Perşembe saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde naif vokaliyle ruhu dinlendiriyor.
Cem Belevi: 06 Kasım Cuma günü Çapa Pera mekanında romantik pop rüzgarları estiriyor.
Gökhan Türkmen: 6 Kasım Cuma günü JJ Arena sahnesinde kalplere dokunan şarkılarıyla unutulmaz bir gece vadediyor.
Levent Yüksel: 6 Kasım Cuma günü Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde 90'ların ruhunu günümüze taşıyan klasikleriyle mest ediyor.
Melek Mosso Konseri: 6 Kasım Cuma günü Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde eşsiz sesiyle dinleyicileri bambaşka diyarlara götürüyor.
Ersay Üner Konseri: 6 Kasım Cuma günü Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde hitleriyle hafta sonunu coşkulu kılıyor.
Soner Sarıkabadayı Konseri: 6 Kasım Cuma günü Dorock XL Kadıköy sahnesinde enerjik ritimleriyle dansa davet ediyor.
Coşkun Sabah & Gökçe Kırgız Taner: 6 Kasım Cuma saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında fantezi pop rüzgarları estiriyor.
Koray Avcı: 6 Kasım Cuma saat 23.00'te Sahne İstanbul mekanında şiirsel şarkılarıyla duygu seli yaşatıyor.
Melek Mosso: 7 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Nossa Costa sahnesinde hafta sonu eğlencesini zirveye taşıyor.
Ebru Yaşar: 7 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde devasa repertuvarıyla müzik ziyafeti çekiyor.
Hande Yener Konseri: 7 Kasım Cumartesi günü Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde iddialı şovuyla nefes kesiyor.
Yaşar: 7 Kasım Cumartesi günü Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde romantizmi doruklara ulaştırıyor.
Çelik Konseri: 7 Kasım Cumartesi günü Jolly Joker Kıyı İstanbul mekanında unutulmaz efsaneleriyle hafızalara kazınıyor.
Berkay: 7 Kasım Cumartesi günü JJ Arena sahnesinde bitmeyen enerjisiyle geceyi ateşe veriyor.
Ferhat Göçer - Opia 'İlk Görüşte Aşk': 7 Kasım Cumartesi saat 21.00'de Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi'nde aşk şarkılarını muazzam bir yorumla buluşturuyor.
Kafadar Konseri: 7 Kasım Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında sevilen melodilerle tempoyu yüksek tutuyor.
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