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2 – 8 Kasım İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri, DJ Performansları ve Partileri

2 – 8 Kasım İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri, DJ Performansları ve Partileri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 15:26
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Kasım ayının serin rüzgarlarına inat, İstanbul sahneleri müziğin sıcaklığı ve eğlencenin ateşiyle yanmaya devam ediyor! Yeni ayın ilk haftasında Edis, Şebnem Ferah, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Melek Mosso ve Hande Yener gibi dev isimler şehri adeta festival alanına çeviriyor. Akustik tınılardan coşkulu pop ritimlerine, sert rock ezgilerinden eğlence dolu konsept partilere uzanan geniş yelpazede harika bir hafta bizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En iyi 90'lar parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 2 – 8 Kasım İstanbul etkinlik rehberi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Şehrin İyi Hali Final Konseri - Selin Geçit: 2 Kasım Pazartesi saat 19.00'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde haftanın enerjisini zirvede başlatıyor.

  • Karaca Konseri: 2 Kasım Pazartesi saat 20.30'da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi mekanında güçlü sesiyle dinleyenleri kucaklıyor.

  • Ayta Sözeri: 2 Kasım Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde muazzam yorumuyla açık havayı inletiyor.

  • Emir Can İğrek: 3 Kasım Salı saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde dillerden düşmeyen hitleriyle müzikseverleri mest ediyor.

  • Mert Demir: 4 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde modern tınılarıyla kendine hayran bırakıyor.

  • Gizo: 4 Kasım Çarşamba saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında ritmi bir an bile düşürmeden eğlendiriyor.

  • Edis: 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günleri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde devasa sahne şovlarıyla kalabalıkları coşturuyor.

  • Mert Çodur Konseri: 5 Kasım Perşembe saat 21.30'da Blind Istanbul sahnesinde samimi ve içten bir müzik akşamı sunuyor.

  • Melisa Karakurt - Kadıköy İstanbul Konseri: 5 Kasım Perşembe saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde naif vokaliyle ruhu dinlendiriyor.

  • Cem Belevi: 06 Kasım Cuma günü Çapa Pera mekanında romantik pop rüzgarları estiriyor.

  • Gökhan Türkmen: 6 Kasım Cuma günü JJ Arena sahnesinde kalplere dokunan şarkılarıyla unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Levent Yüksel: 6 Kasım Cuma günü Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde 90'ların ruhunu günümüze taşıyan klasikleriyle mest ediyor.

  • Melek Mosso Konseri: 6 Kasım Cuma günü Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde eşsiz sesiyle dinleyicileri bambaşka diyarlara götürüyor.

  • Ersay Üner Konseri: 6 Kasım Cuma günü Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde hitleriyle hafta sonunu coşkulu kılıyor.

  • Soner Sarıkabadayı Konseri: 6 Kasım Cuma günü Dorock XL Kadıköy sahnesinde enerjik ritimleriyle dansa davet ediyor.

  • Coşkun Sabah & Gökçe Kırgız Taner: 6 Kasım Cuma saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında fantezi pop rüzgarları estiriyor.

  • Koray Avcı: 6 Kasım Cuma saat 23.00'te Sahne İstanbul mekanında şiirsel şarkılarıyla duygu seli yaşatıyor.

  • Melek Mosso: 7 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Nossa Costa sahnesinde hafta sonu eğlencesini zirveye taşıyor.

  • Ebru Yaşar: 7 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde devasa repertuvarıyla müzik ziyafeti çekiyor.

  • Hande Yener Konseri: 7 Kasım Cumartesi günü Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde iddialı şovuyla nefes kesiyor.

  • Yaşar: 7 Kasım Cumartesi günü Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde romantizmi doruklara ulaştırıyor.

  • Çelik Konseri: 7 Kasım Cumartesi günü Jolly Joker Kıyı İstanbul mekanında unutulmaz efsaneleriyle hafızalara kazınıyor.

  • Berkay: 7 Kasım Cumartesi günü JJ Arena sahnesinde bitmeyen enerjisiyle geceyi ateşe veriyor.

  • Ferhat Göçer - Opia 'İlk Görüşte Aşk': 7 Kasım Cumartesi saat 21.00'de Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi'nde aşk şarkılarını muazzam bir yorumla buluşturuyor.

  • Kafadar Konseri: 7 Kasım Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında sevilen melodilerle tempoyu yüksek tutuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • The Away Days: 4 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Babylon sahnesinde indie rock tınılarıyla müzikseverleri kendi dünyasına çekiyor.

  • VEOFOR Sound and Vision Live!: 4 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Blind Istanbul sahnesinde görsel şöleni ve çarpıcı vokalleri birleştiriyor.

  • Necati ve Saykolar: 4 Kasım Çarşamba saat 22.00'de Porch Music & Drinks mekanında enerjisi yüksek cover'larıyla coşturuyor.

  • Garanti BBVA Genç Konserleri: Mareux: 5 Kasım Perşembe saat 19.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde karanlık wave ve elektronik rock tınılarıyla sınırları aşıyor.

  • Venüs Konseri: 5 Kasım Perşembe saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde sert ve isyankar ritimleriyle izleyicisini yakalıyor.

  • Dedublüman: 6 Kasım Cuma günü Jolly Joker Kıyı İstanbul mekanında melankolik rock rüzgarları estiriyor.

  • Gripin Konseri: 6 Kasım Cuma saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde kültleşmiş hitleriyle geçmişe keyifli bir köprü kuruyor.

  • No Land Konseri: 6 Kasım Cuma saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde çok kültürlü ezgileriyle dinleyicileri derinlere daldırıyor.

  • Fondip: 6 Kasım Cuma saat 22.00'de Fil Sahne mekanında bitmeyen bir sahne enerjisi sunuyor.

  • LEXA ORGANİZASYON SUNAR: DÜŞKAPANI / TİRAN: 7 Kasım Cumartesi saat 19.30'da RocknRolla Kadıköy mekanında rock müziğin hakkını veren sıkı bir gece yaşatıyor.

  • Modundayız Sunar: HENGE: 7 Kasım Cumartesi saat 20.30'da Blind Istanbul sahnesinde saykedelik seslerle dinleyicileri hipnotize ediyor.

  • Güney Marlen Konseri: 7 Kasım Cumartesi saat 21.00'de Muaf Kadıköy mekanında ironik sözleri ve eğlenceli sahnesiyle alkış topluyor.

  • Şebnem Ferah: 7 Kasım Cumartesi saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde rock kraliçesi olarak efsanevi bir şölene imza atıyor.

  • Deniz Tekin: 7 Kasım Cumartesi günü KadıköySahne mekanında güçlü kalemi ve billur sesiyle ruhlara dokunuyor.

  • Yüksek Sadakat Konseri: 7 Kasım Cumartesi saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde dillerden düşmeyen rock hitlerini hep bir ağızdan söyletiyor.

  • Yaşlı Amca Konseri: 7 Kasım Cumartesi saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş mekanında indie rock'ın en sevilen ezgileriyle yerinde duramayanları kucaklıyor.

  • Ayna 30. Yıl Konseri: 8 Kasım Pazar saat 20.00'de Mall of İstanbul MOİ Sahne'de üç on yıla yayılan efsane klasikleriyle nesilleri buluşturuyor.

  • Dorian: 8 Kasım Pazar saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş mekanında haftayı sert ve dinamik ritimlerle kapatıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

  • Oceanvs Orientalis: 6 Kasım Cuma saat 21.00'de Blind Istanbul sahnesinde elektronik ritimleri yerel melodilerle kusursuzca birleştiriyor.

  • KYBBA: 6 Kasım Cuma saat 22.00'de Frankhan mekanında kulüp ateşini yüksek frekanslı beat'lerle yakıyor.

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 6 Kasım Cuma günü Mask Beach sahnesinde durmak bilmeyen temposu ve iddialı şovuyla eğlenceyi garanti ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Stap Konseri: 3 Kasım Salı saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde sert ve hızlı flow'larıyla dikkat çekiyor.

  • M Lisa Konseri: 4 Kasım Çarşamba günü Dorock XL Kadıköy mekanında yenilikçi ritimleriyle kitleleri coşturuyor.

  • KARM6: 6 Kasım Cuma saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde kendine has yorumuyla devasa bir kalabalığı sallıyor.

  • Açık Mikrofon - Rap Yarışması: 6 Kasım Cuma günü Milena Pub&Bistro mekanında yeni yetenekleri ve underground ruhu keşfe çıkarıyor.

  • Reckol Konseri: 6 Kasım Cuma günü Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında bitmeyen temposuyla rap severleri buluşturuyor.

  • Kayra Konseri Pre-KOZ Tour 'Albüm Lansman': 7 Kasım Cumartesi günü Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde anlam yüklü sözleriyle ufuk açıcı bir gece vadediyor.

  • Stabil Konseri: 8 Kasım Pazar saat 18.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında pazar gününe damgasını vuran ateşli bir performans sergiliyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

  • Güler Duman & Oğuz Aksaç Konseri: 4 Kasım Çarşamba saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında bağlamanın ve türkülerin hakkını veriyor.

  • Ali Doğan Gönültaş Trio: 5 Kasım Perşembe saat 20.30'da Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi - Kardelen 1 Salonu'nda zengin kültürel melodilerle dinleyiciyi sarmalıyor.

  • Mehmet Atlı Konseri: 6 Kasım Cuma saat 20.00'de Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi sahnesinde özgün ezgileriyle müzik ziyafeti çekiyor.

  • Hüseyin Korkankorkmaz Konseri: 7 Kasım Cumartesi günü Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi - Kardelen 1 Salonu'nda usta işi bağlama performansıyla mest ediyor.

  • Hasan Gözetlik: 7 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Çapa Pera sahnesinde virtüözitesi ve eşsiz yorumuyla kulakların pasını siliyor.

  • Muazzez Ersoy Konseri: 7 Kasım Cumartesi saat 20.30'da Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi sahnesinde Türk sanat müziğinin nostaljisini yeniden canlandırıyor.

  • Cengiz Kurtoğlu: 7 Kasım Cumartesi saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında dillerden düşmeyen fantezi hitleriyle hüzne ve coşkuya ortak oluyor.

  • Uluslararası Filistin Dayanışma Gecesi – Le Trio Joubran: 8 Kasım Pazar saat 21.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde ut ustalarının duygu yüklü ve evrensel melodileriyle kalplere işliyor.

  • Giorgos Kakosaios - İstanbul Konseri: 8 Kasım Pazar saat 21.00'de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde Yunan ezgileri eşliğinde Boğaz'a Ege havası getiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • Geçmişten Günümüze 90'lar 2000'ler Türkçe Pop: 2 Kasım Pazartesi günü Hayal Kahvesi Emaar mekanında haftaya kesintisiz dansla harika bir açılış yaptırıyor.

  • Grup Vitamin Konseri & DJ Retro 90's 00's Vintage Party: 4 Kasım Çarşamba saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde efsanevi grup eşliğinde mizah ve müziği harmanlıyor.

  • The Sister's 90's 2000's Pop Gecesi: 6 Kasım Cuma saat 23.59'da Blind Istanbul sahnesinde milenyum klasiklerine sabahın ilk ışıklarına dek dans ettiriyor.

  • DJ Fırat CANPOLAT İle 90's & 2000's Türkçe Pop Party: 7 Kasım Cumartesi günü Mask Beach sahnesinde durmak bilmeyen tempoyla geceyi sallıyor.

  • 80'ler 90'lar Konsept Parti - Dj Hakan Küfündür: 7 Kasım Cumartesi saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında dönemin ruhunu kostümler ve altın çağın hitleriyle geri getiriyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

  • Candle of Love: 06 Kasım Cuma günü All Saints Moda Kilisesi'nde yüzlerce mumun ışığı altında romantik notalar dağıtıyor.

  • Mum Işığında Piyano ile Unutulmaz Dizi Müzikleri: 06 Kasım Cuma günü Hilltown Seyirlik Sahne mekanında hafızalara kazınan melodileri piyanonun zarafetiyle sunuyor.

  • Türkmen Trio: 8 Kasım Pazar saat 19.00'da All Saints Moda Kilisesi'nde yaylıların tınılarıyla tarihi mekanda ruhani bir deneyim yaşatıyor.

İstanbul'da En İyi Konsept Parti Nerede?

İstanbul'da En İyi Konsept Parti Nerede?

  • Karaoke Gecesi: 2 Kasım Pazartesi günü Cafe Theatre Koşuyolu mekanında mikrofonu sahnenin asıl sahiplerine bırakıyor.

  • Karaf - Akustik Trio: 3 Kasım Salı saat 20.30'da Bostancı Beyaz Ev Bar - Sahne 16 mekanında sakin ve samimi bir müzik molası verdiriyor.

  • Daft Punk Night (Live Tribute): 4 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Community Hub mekanında elektronik müziğin efsane ikilisini görkemli bir tribute ile saygıyla anıyor.

  • Apartman Diskosu: 6 Kasım Cuma saat 20.00'de JJ Pub Kanyon mekanında zaman yolculuğuna çıkaran eşsiz ve sıcak bir eğlence sunuyor.

  • International Day of the Dead Party: 6 Kasım Cuma saat 20.00'de Yabangee Base mekanında Meksika rüzgarları eşliğinde renkli kostümlerin buluştuğu bir kutlama vadediyor.

  • Hülya Çetinkaya - Akustik Canlı Performans: 6 Kasım Cuma saat 21.00'de Rosemarine Comedy Club mekanında içten melodilerle rahatlatıcı bir akşam yaşatıyor.

  • Balkan Wedding Party: 6 Kasım Cuma saat 21.30'da Babylon sahnesinde trompetler eşliğinde herkesi halaya ve düğün coşkusuna davet ediyor.

  • DJ Akden Kadınlar Matinesi: 6 Kasım Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında bol kahkahalı ve kesintisiz danslı bir buluşma yaşatıyor.

  • Kadehler Kırılsın: 7 Kasım Cumartesi saat 17.00'de Crowne Plaza Istanbul - Ortaköy Bosphorus mekanında Kobra Murat ile coşkuyu Roman havalarıyla zirveye taşıyor.

  • Radyo Eksen Partisi: 7 Kasım Cumartesi saat 21.00'de Babylon sahnesinde rock ve alternatif hitlerle dinleyicileri geçmişin enerjisine döndürüyor.

  • POP DEPARTMANI ‘w/Themerveproject: 7 Kasım Cumartesi saat 23.59'da Blind Istanbul sahnesinde popüler kültürü muazzam bir şovla birleştiriyor.

  • Flamenco Alaturka & Emre Altınok: 8 Kasım Pazar saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde Flamenko ateşiyle Alaturka ruhu muazzam bir ahenkle buluşturuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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